Neymar et sa compagne Bruna Biancardi annoncent qu'ils vont être parents

Dans une brève publication postée dans la nuit de mardi à mercredi sur Instagram, Neymar et sa copine Bruna Biancardi annoncent qu'ils vont être parents. Le joueur brésilien est déjà père de Davi Lucca, aujourd'hui âgé de 11 ans et fruit de sa relation avec l'influenceuse Carol Dantas alors que celle-ci était mineure.

Neymar et sa copine Bruna Biancardi ont annoncé dans la nuit de mardi à mercredi qu'ils allaient être parents. "Nous avons rêvé de ta vie, nous avons planifié ton arrivée et savoir que tu es là pour compléter notre amour rend nos journées tellement plus heureuses", peut-on lire dans le message que la jeune femme a partagé sur son compte Instagram.

"Viens vite mon fils, nous t'attendons"

"Tu vas rejoindre une belle famille, avec un frère, des grands-parents, des tantes et des tantes qui t'aiment déjà beaucoup ! Viens vite mon fils, nous t'attendons !", poursuit le post, qui comprend plusieurs images du couple sur lesquelles on les voit souriants. "Avant de te former dans le ventre de ta mère, je t'ai choisi ; avant ta naissance, je t'ai sanctifié" - Jérémie 1:5″, a conclu le post de l'influenceuse de 29 ans, citant un passage de la Bible.

Neymar, 31 ans, qui sera père pour la deuxième fois, est éloigné des terrains en raison d'une blessure ligamentaire à la cheville qui l'oblige à un processus de récupération. Cela a permis au joueur du PSG de passer plus de temps avec sa petite amie, avec laquelle il avait eu une brève impasse selon les médias locaux. Sur les photos postées ensuite pour fêter cette anonce, on y voit d'ailleurs le Brésilien en béquilles avec une grosse atelle sur la cheville.

Un deuxième fils pour Neymar

Ces dernières heures, le couple a été aperçu fêtant Pâques entouré de leurs familles et amis dans la maison du joueur au sud de Rio de Janeiro. Des images qui ont confirmé leur réconciliation. Ils avaient été aperçus pour la première fois ensemble en août 2021 sur un yacht à Ibiza. Mais ce n'est qu'au début de l'année 2022 qu'ils ont rendu publique leur relation.

Bruna Biancardi est une mannequin et influenceuse. Elle compte plus de trois millions de followers rien que sur Instagram, où elle partage constamment des posts liés à la marque de vêtements qu'elle représente. Elle est également directrice du marketing et de l'e-commerce pour une autre marque de vêtements populaire à São Paulo.

Neymar, qui est déjà le père de Davi Lucca, 11 ans, depuis sa relation avec l'influenceuse Carol Dantas, continue de se remettre de la blessure qu'il a contractée le 19 février lors de la victoire du PSG contre Lille en Ligue 1. Il a été opéré au Qatar le 10 mars et se remet depuis de sa blessure à la cheville. Le Brésilien sera absent jusqu'à la saison prochaine et devrait revenir en juin. Il a disputé 29 matches, marqué 18 buts et délivré 16 passes décisives.