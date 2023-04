Nice – PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Suite de la trentième journée de Ligue 1 Uber Eats ce samedi soir. Pour l’occasion, le PSG se déplace sur la pelouse de Nice. Découvrons ensemble comment suivre la rencontre en direct !

A nouveau battus en championnat par Lyon le week-end dernier, Paris aura à cœur de se racheter pour cette nouvelle affiche. D’autant plus que l’avance des coéquipiers de Kylian Mbappé est loin d’être irrémédiable.

Après 29 journées disputées, les joueurs de la capitale ne comptent plus que 6 points d’avance sur Lens et Marseille qui occupent la place de dauphin. Depuis le début de saison, le PSG affiche un bilan de 21 victoires, 3 matchs nuls et 5 défaites, dont deux lors des deux dernières journées. En face, Nice affiche un bilan comptable de 45 points et 11 victoires, 12 matchs nuls pour 6 défaites. Si les Aiglons n’ont plus perdu depuis un long moment, ils n’arrivent pas non plus à gagner. Sur les 4 dernières rencontres, Nice a connu le partage des points avec l’équipe adverse. Pour cette nouvelle affiche de la trentième journée, les joueurs azuréens espèrent devenir la troisième équipe à faire tomber consécutivement les joueurs parisiens. Mais Kylian Mbappé et ses coéquipiers ne l’entendent pas de la même oreille. Pour celles et ceux qui souhaitent suivre la rencontre, restez bien avec nous, on vous communique l’heure et la chaîne de diffusion du match juste en dessous.

Nice – PSG : à quelle heure ?

La rencontre de la trentième journée entre Nice et le PSG est à suivre ce samedi dès 21 heures en direct sur les chaînes CANAL+ Sport 360 et CANAL+ Foot. Pour suivre le match dans les meilleures dispositions, vous pouvez souscrire à un abonnement CANAL+. En ce moment, le groupe propose son offre CANAL+ Sport qui permet d’accéder à l’intégralité des canaux de CANAL+ mais aussi aux chaînes beIN SPORTS en plus des canaux Eurosport. Le tout, pour 34,99 euros par mois avec un engagement de 24 mois.

