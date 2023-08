OL: "Soit il démissionne soit il reste mais il faut arrêter de chouiner", l'avis de Riolo sur Blanc

Lors de l'After Foot sur RMC ce lundi, Daniel Riolo a estimé que Laurent Blanc devait soit démissionner soit rester tout en arrêtant "de chouiner" pour repartir de l'avant. L'entraîneur de l'OL est apparu très désabusé ce samedi lors de la défaite contre Montpellier (4-1).

L'OL est déjà en crise. Battu par Strasbourg lors de la première journée (2-1), le club rhodanien a été balayé à domicile ce samedi par Montpellier (4-1). Après la partie, Laurent Blanc est apparu très désabusé, estimant qu'il fallait peut-être "changer l'entraîneur".

Nommé en octobre dernier par Jean-Michel Aulas, Laurnet Blanc se retrouve depuis mai et le départ de "JMA" sous la seule direction de John Textor. Le mercato, limité par la DNCG avec un encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert, n'a pas non plus donné satisfaction.

"Il y a une colonne de plaintes légitimes pour Blanc mais maintenant on fait quoi?"

Lors de l'After Foot ce lundi sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur cette situation: "Il vient à un moment avec un président, il a un projet et des idées fixes en voulant absolument son 6 devant la défense. Il ne l'a pas. Lukeba, il voulait que le transfert ne se fasse pas trop tard. Tout ça, ok. Il y a une colonne de plaintes légitimes pour Blanc. Mais maintenant, on fait quoi? Soit il démissionne car ce n'est pas comme prévu soit il reste mais il faut arrêter de chouiner et bosser. Il faut décider."

Dimanche, Lyon se déplacera à Nice et recevra le PSG la semaine suivante. "Ce n'est pas un scénario délirant d'imaginer zéro point en quatre points. Mais cette équipe, on ne me fera pas croire qu'elle ne peut pas faire mieux que ça, a ajouté Riolo. Peut-être faut-il un entraîneur qui va insuffler un nouveau souffle et pas quelqu'un qui va sans arrêt se poser des questions."

Pour l'heure, Laurent Blanc ne compte pas démissionner et son patron John Textor ne semble pas vouloir le remplacer tout de suite. Pour autant, le nom de Bruno Lage, actuel entraîneur de Botafogo - club de la galaxie Textor - revient avec insistance du côté. Mais le technicien portugais aimerait rester au Brésil jusqu'à la fin du championnat en décembre.