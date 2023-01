OM: des premiers contacts à la signature, Longoria dévoile les coulisses du transfert de Malinovskyi

Dernier renfort de l'OM, Ruslan Malinovskyi était ciblé depuis janvier 2021 par Pablo Longoria, qui a raconté les dessous de cette signature ce jeudi en conférence de presse.

Il le voulait depuis très, très longtemps. A force de patience et de persuasion, Pablo Longoria est arrivé à ses fins. L’Atalanta Bergame a fini par lui céder Ruslan Malinovskyi. A 29 ans, l’international ukrainien s’est engagé lundi en faveur de l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire.

"C’est un joueur recherché. Les discussions entamées cet été se sont poursuivies. Il correspond à ce que l'on veut mettre en place. Et il y a une continuité par rapport à ce qu'il connaissait à l'Atalanta", s’est réjoui Longoria ce jeudi lors de la conférence de présentation du milieu de terrain. Le président marseillais a aussi accepté de raconter les dessous de cette signature.

Des premiers échanges en janvier 2021

"Les coulisses d’un transfert, parfois, c’est curieux. La première fois que j’ai parlé directement avec son entourage, c’était en janvier 2021 quand Morgan Sanson avait la possibilité d’aller à Aston Villa. C’était la première approche, l’Atalanta avait dit non. Je me rappelle aussi d’un jour cet été. On parlait de différents joueurs et l’agent de Ruslan nous avait écrit un message. C’est son agent qui nous parlé de cette possibilité. C’était un moment où il y avait du changement à l’Atalanta, qui a été en partie rachetée (par un groupe américain, ndlr). Ça n’a pas abouti", a-t-il détaillé.

Malgré l’échec des négociations l’été dernier, Longoria n’a pas lâché et est revenu à la charge. "Ces dernières semaines, on a gardé le contact avec l’entourage et l’Atalanta. On a une très bonne relation avec l’Atalanta. Ça s’est accéléré avec la vente de Gerson (à Flamengo)", a-t-il souligné. Après avoir connu sa première apparition à Troyes mercredi (2-0), Malinovskyi devrait enchaîner samedi, contre Lorient, au Vélodrome.