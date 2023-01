OM: Malinovskyi raconte comment et à quel poste il se voit jouer avec Tudor

Présenté ce jeudi aux médias, au lendemain de ses grands débuts avec l'OM contre Troyes (2-0) en championnat, Ruslan Malinovskyi en a dit plus sur son registre. Il s'est dit prêt à évoluer à différentes positions sous les ordres d'Igor Tudor.

"J’ai dit oui tout de suite." Ruslan Malinovskyi l’assure : il n’a pas hésité une seule seconde lorsque l’OM est revenu à la charge cet hiver, après avoir tenté de le recruter une première fois l’été dernier. A 29 ans, l’international ukrainien (51 sélections, 7 buts) s’est engagé en début de semaine sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire en provenance de l’Atalanta Bergame.

Igor Tudor l’a lancé dès mercredi, en seconde période, lors de la victoire de Marseille sur le terrain de Troyes (2-0). Au lendemain de ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs, l’ancien du Shakhtar s’est présenté à la presse pour des présentations officielles. "L'OM était la proposition la plus concrète, je n'ai pas eu de doutes. On a pu parler de moi en Angleterre, mais ce n'était pas concret. Je pensais arriver ici en août, donc j'ai beaucoup suivi l'équipe et j'aime beaucoup ce qu'elle fait", a-t-il insisté. Il s’est aussi confié sur son rôle, lui qui est présenté comme un gaucher créatif, doté d’une qualité de frappe redoutable et d’une excellente lecture de jeu.

"Un jeu qui me correspond bien"

"Avec l'équipe nationale, j'ai joué milieu de terrain. En Italie, j'avais un registre plus offensif, j'ai aussi joué numéro 10, avec deux milieux en soutien de l'attaquant. Je peux jouer partout, ça dépend de ce que veut le coach. Tout me va. La position offensive est ce qui me plaît le plus, j'aime attaquer la profondeur", a-t-il confié, convaincu d’avoir les qualités pour se fondre sans souci dans le schéma tactique de Tudor, qu’il a pu affronter en Serie A. "Je le connais bien, c'était toujours dur de jouer contre l'Hellas Vérone, a-t-il reconnu. C'est un jeu qui me correspond bien, j'aime ce football dynamique, c'est un football que j'aime. (…) Arriver ici est un grand pas en avant dans ma carrière, c'est une équipe qui veut gagner des trophées. J'ai 29 ans mais je peux encore progresser, je ne suis pas arrivé au sommet de ma carrière."

Il découvrira le Vélodrome ce samedi (19h) avec la réception du FC Lorient à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1.