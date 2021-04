OM en direct: Amavi, Rongier et Nagatomo absents de l'entraînement

Comme indiqué par RMC Sport ce jeudi, Jordan Amavi (cuisse), Valentin Rongier (tendon d'Achille) et Yuto Nagatomo (cuisse) ne devraient pas être disponibles pour OM-Dijon. Les trois joueurs sont absents de l'entraînement ce vendredi, tout comme Yohann Pelé. En revanche, Jorge Sampaoli récupère Michaël Cuisance, forfait à Nice avant la trêve (cheville), et peut compter sur Alvaro Gonzalez, qui s'entraînement avec une protection après son opération de la main gauche. Pol Lirola et Leonardo Balerdi, qui ont participé à une fête illégale en Espagne en début de semaine, s'entraînent également normalement.

(avec FGe)