OM: "Il lui faut de la patience", Marcelino prend la défense de Ndiaye

En conférence de presse avec l'OM, Marcelino a défendu Iliman Ndiaye face aux critiques qu'il estime injustes par rapport son jeune âge et sa découverte d'un club de cette envergure.

En cinq apparitions, Iliman Ndiaye n'a pas donné entière satisfaction. Recruté cet été par l'Olympique de Marseille en provenance de Sheffield United, l'attaquant sénégalais de 23 ans suscite déjà quelques interrogations, bien qu'il ait signé une passe décisive en championnat. Mais pour Marcelino, il n'y a rien d'alarmant. En conférence de presse jeudi, à la veille du match d'ouverture de la 4e journée de Ligue 1 contre le FC Nantes, l'entraîneur espagnol estime que les avis sur son joueur son "trop négatifs".

"C'est très difficile pour un jeune"

"C'est un joueur qui arrive, c'est sa première expérience dans un grand club, avec des attentes élevées. Il veut répondre à toutes ces attentes, mais c'est très difficile. C'est la réalité, pour un jeune joueur en plein changement", a d'abord déclaré Marcelino.

"Je ne peux pas lui exiger d'être au top tout de suite, ce serait injuste. Il lui faut de la patience, celle des supporters et des journalistes aussi, et qu'on lui permette de profiter. Quand il prendra du plaisir sur le terrain, on verra le meilleur Ndiaye sur le terrain. Le staff doit faire en sorte de trouver le bon chemin. On doit être exigeants, bien sûr, mais sans anxiété. On sait très bien que c'est très difficile pour un joueur de 22-23 ans", a conclu Marcelino.

Avant de rejoindre l'OM, Iliman Ndiaye n'avait pris part qu'à un seul match de Premier League et avait essentiellement évolué en Championship (D2), où il a effectué 76 apparitions en deux saisons avec Sheffield.