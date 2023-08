OM: Mamadou Niang intéressé par un rôle dans le staff marseillais

Dans l'émission "J-1" sur Canal+ Sport Afrique ce vendredi, l'ancien attaquant de l'OM Mamadou Niang a évoqué une potentielle arrivée dans le staff de Marcelino.

Et si Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye ou Ismaïla Sarr étaient entraînés à l'OM par... Mamadou Niang ? Dans l'émission "J-1" de Canal+ Sport Afrique ce vendredi, l'ex-buteur sénégalais a ouvert la porte à une arrivée future dans le staff de l'Olympique de Marseille, lorsque son ancien coéquipier Souleymane Diawara lui a demandé s'il serait tenté par le poste d'entraîneur des attaquants.

Des entrevues régulières entre Niang et Longoria

"Pourquoi pas, on en discute", a avoué le buteur aux 100 réalisations avec l'OM entre 2005 et 2010. "Je suis très proche du président Pablo Longoria et de son assistant Pedro (Iriondo), on échange souvent. Pour l'instant ce n'est pas d'actualité mais pourquoi pas dans un futur proche", a glissé l'ex-international sénégalais, visiblement partant à l'idée de se greffer au staff de Marcelino, l'entraîneur espagnol de l'OM.

Toutefois, pour l'heure, rien de très concret à en croire le flou entretenu par l'attaquant lancé à Troyes : "On se rencontre souvent (avec Longoria), vu que je vis à Marseille. On a souvent l'occasion de se rencontrer et même parfois de déjeuner ensemble. Il a l'intention de faire revenir pas mal de joueurs au sein du club, donc pourquoi pas..."