Sénégal: Mamadou Niang raconte le jour où il a failli se battre avec Habib Beye

Dans une interview donnée ce dimanche à L'Equipe, l'ex-attaquant sénégalais Mamadou Niang confie avoir failli en venir aux mains il y a quelques années avec Habib Beye, qu'il a connu à l'OM et en sélection.

Malgré son caractère affirmé, Mamadou Niang n’a pas vraiment laissé l’image d’un bagarreur au cours de sa longue et riche carrière. Mais il lui est parfois arrivé d’avoir des coups de sang. En 2010, alors meilleur buteur de Ligue 1, le Sénégalais avait eu une vive algarade à la sortie de la Commanderie. Il n’avait pas apprécié qu’un supporter de l'OM mette un coup de pied dans sa belle décapotable italienne. Insulté par un autre fan, il avait répondu par une gifle. Devant l'ampleur prise par l'événement, le joueur avait tenu à s'excuser et le club avait tout de suite pris sa défense.

"Et pourtant, c'est mon frère"

Dans une interview donnée ce dimanche à L’Equipe, Niang a raconté une autre embrouille. Cette fois avec un de ses anciens coéquipiers en sélection, qu’il a également côtoyé à Marseille : "Des engueulades avec le Sénégal ? Chez nous, il y en a eu beaucoup car il y avait plein de compétiteurs, entre Aliou Cissé, Khali (Fadiga), Salif Diao, Souley (Diawara) même. Khali et Cissé se sont mis sur la gueule une fois avec des coups de poing. Et moi aussi, je me suis pris la tête avec Habib (Beye). On en est presque venu aux mains dans un avion. Et pourtant, c'est mon frère." L’histoire s’était toutefois bien finie : "On nous a séparés, limite on allait se faire débarquer mais on a fini en s'embrassant sur la bouche tellement on était unis. On avait envie de gagner et si on sentait que quelque chose sortait de l'objectif, on se le disait."

Passé par Troyes, Strasbourg, l'OM ou encore Fenerbahçe, Niang a pris sa retraite en 2015 après une dernière pige à Arles-Avignon. Il a ensuite été entraîneur adjoint puis directeur sportif de l'Athlético Marseille, avant de quitter le club pour se lancer comme conseiller au sein d'une agence d'agents. Et il suit toujours avec attention les résultats des Lions de la Teranga, qui disputeront ce dimanche soir à Yaoundé (20h) la finale de la Coupe d'Afrique des nations face à l'Egypte.