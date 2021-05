OM: Payet annonce qu'il reste mais attend des recrues au mercato

Après la qualification du club olympien pour la Ligue Europa dimanche, Dimitri Payet a assuré qu’il sera encore à Marseille l’an prochain. Il a également fixé l’objectif de la future saison: se qualifier pour la Ligue des champions et terminer plus haut au classement. Pour cela, le Réunionnais a confirmé que l’OM allait devoir recruter.

Dimitri Payet a une nouvelle fois clamé son attachement à l’OM dimanche soir, après une fin de match ubuesque contre Metz (1-1). Et il s’est projeté vers la saison prochaine. "Moi je serai là, c’est sûr, c’est une certitude. Le coach aussi", a-t-il déclaré au micro de Canal +. Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2024, le Marseillais avait même déclaré un peu plus tôt qu’il imaginait déjà une intégration dans le staff une fois sa retraite actée.

"On repart sur un nouveau cycle"

Egalement interrogé sur le mercato de l’OM, Dimitri Payet s’est montré plus prudent. "Ce n’est pas mon travail de parler de ça", a-t-il d’abord posé, avant d’être un peu plus loquace: "On aura forcément besoin de recruter. On repart sur un nouveau cycle. A nous de bien accueillir ceux qui vont arriver et de bien se préparer pour bien commencer la saison au taquet." Cinquième au classement final, l’OM s’est qualifié pour la Ligue Europa. Quel sera l’objectif la saison prochaine? "C’est toujours de se qualifier pour l’Europe, pour la Ligue des champions. Il faudra finir plus haut que cette année", a répondu l’international.

Avant la dernière journée de championnat, Dimitri Payet s’était confié à Téléfoot. "C'est mon club, ma ville, mon stade. J'espère que l'on gardera une trace de mon passage", avait-t-il lancé. "J'aurais passé les trois-quarts de ma carrière ici et je compte m'investir encore quand j'aurai terminé", a ajouté Payet.