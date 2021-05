OM: Payet veut laisser une trace et compte "s'investir pour le club" après sa carrière

Dans un entretien accordé à Telefoot, le meneur de jeu de olympien Dimitri Payet est revenu sur son amour pour l'OM. Il compte "laisser une trace de son passage" à Marseille et veut s'investir au sein du club à la fin de sa carrière.

Auteur d'une belle fin de saison avec l'OM, Dimitri Payet vient de franchir fin avril la barre des 100 passes décisives en Ligue 1. Et vise désormais les 100 buts (87 actuellement). Un accomplissement remarquable pour le joueur de 34 ans qui, lors d'un entretien accordé à Telefoot, est revenu sur sa joie d'évoluer sous les couleurs olympiennes.

"Je compte m'investir encore à l'OM quand j'aurai terminé"

Interrogé sur sa saison à Marseille, le Réunionnais - sous contrat jusqu'en juin 2024 - a déclaré haut et fort son amour pour son club et imagine déjà une intégration au sein du staff une fois sa retraite actée. "J'aurais passé les trois-quarts de ma carrière ici et je compte m'investir encore quand j'aurai terminé", prévient-il. Si les fonctions au sein de l'organigramme seraient encore à définir, cela signifierait beaucoup pour celui qui a évolué, jusqu'à présent, pendant six saisons sur le Vieux Port. Un héritage que l'ancien joueur de West Ham entend bien entretenir. "C'est mon club, ma ville, mon stade. J'espère que l'on gardera une trace de mon passage."

Avant le dernier match de la saison pour l'OM ce dimanche sur la pelouse de Metz, le Réunionnais et ses partenaires ont fait le plus dur le week-end dernier à domicile contre Angers (3-2), à savoir ramener Marseille en coupe d'Europe la saison prochaine. Sauf un carton lensois contre Monaco - les Nordistes ont six buts de retard sur l'OM - et une défaite marseillaise, les hommes de Jorge Sampaoli devraient évoluer en Ligue Europa. Reste toutefois à offrir une dernière sortie réussie aux supporters pour boucler cet exercice 2020-2021.