OM: Yann Danielou nouveau directeur du centre de formation et entraîneur de la réserve

Yann Danielou est le nouveau directeur du centre de formation et entraîneur de la réserve de l'OM, a annoncé le club phocéen ce lundi. Avant de rejoindre Marseille, il s'occupait des équipes jeunes du Al-Shabab FC (Arabie Saoudite).

L'Olympique de Marseille présente un des maillons forts de sa nouvelle organisation. Après avoir déjà annoncé l'arrivée de Marco Otero dans un rôle de directeur technique en charge de la formation, le club phocéen a officialisé ce lundi la nomination de Yann Danielou à la tête de son centre de formation. Le dirigeant de 56 ans, qui a pris ses fonctions le 1er juillet dernier, a aussi en charge l'équipe première.

Au cours de sa carrière de dirigeant, Yann Danielou a enchaîné les expériences en tant que directeur de centre de formation, d'entraîneur adjoint ou d'entraîneur de la réserve: Stade Brestois, AC Ajaccio, Standard de Liège, KV Malignes (Belgique) ou encore Dijon.

Il succède à Nasser Larguet et Maxence Flachez

En 2020, il est devenu directeur technique à la fédération djiboutienne. Ces six derniers mois, il était directeur technique en charge des équipes jeunes au Al-Shabab FC (Arabie Saoudite). A Marseille, il succède à Nasser Larguet et Maxence Flachez, qui dirigeaient respectivement le centre de formation et la réserve de l'OM la saison dernière.