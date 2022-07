Rennes: Mandanda explique pourquoi il a quitté l’OM

Recrue du Stade rennais, Steve Mandanda a expliqué au cours de sa première conférence de presse les raisons qui l’ont poussé à quitter l’OM. Le gardien évoque notamment sa "situation à Marseille" pour justifier son départ.

"Un choix mûrement réfléchi". Lors de sa première conférence de presse avec le Stade rennais, Steve Mandanda détaille ce qui l’a poussé à rejoindre le club breton mais aussi à quitter l’OM, après 14 saisons et 613 matchs sous le maillot phocéen. Le projet rennais mais également sa situation à Marseille l'ont incité à un tel transfert.

"J’ai beaucoup réfléchi par rapport à ma situation à Marseille. À côté de ça, il y a ici un projet très ambitieux"

"J’ai eu les premiers contacts à la fin de saison avec Flo (Maurice), annonce Mandanda. Ensuite, j’ai eu la chance de voir le coach. J’ai beaucoup réfléchi par rapport à ma situation à Marseille. À côté de ça, il y a ici un projet très ambitieux. Je remercie Flo et le coach pour leur confiance. En prenant la décision de venir ici, je devais être convaincu que j’avais encore cette volonté et cette envie d’être très performant, de gagner et d’aider le club. J’avais encore envie de jouer et de gagner, de là je les ai rappelés pour valider mon choix et accepter de rejoindre le club. Je suis très content d’être là."

Tout cela sans oublier d'évoquer sa longévité à Marseille. "Je suis attaché à l’OM, j’ai tout vécu là-bas, rappelle-t-il. Je suis le joueur que je suis grâce à ce club. J’ai donné tout ce que je pouvais donner. Ce n’était pas une décision simple, c’est pour cela que ça a pris du temps. Mais après avoir bien réfléchi, j’étais persuadé que c’était le moment et la meilleure décision à prendre et que la suite se trouvait au Stade Rennais". Steve Mandanda s'est engagé à Rennes la semaine dernière pour une durée de deux saisons.

"J’ai bien accroché avec Flo (Maurice), j’ai eu une très belle et longue discussion avec le coach"

Le gardien vétéran (37 ans), qui apprend que "d’autres clubs" étaient prêts à l’accueillir, évoque également une belle relation son directeur sportif et son entraîneur Bruno Genesio. "J’ai bien accroché avec Flo (Maurice), j’ai eu une très belle et longue discussion avec le coach, sourit-il. J’ai vécu beaucoup de temps à Marseille et énormément de situations. C’était pour moi le moment de changer".