PSG-Lille: Paris arrache la victoire après un match dingue, mais perd Neymar

Le PSG s'est imposé au bout du suspense et d'un match fou contre Lille (4-3), ce dimanche, à l'occasion de la 24e journée de Ligue 1. Neymar, touché à la cheville droite à moins de trois semaines du match retour face au Bayern, est sorti en larmes.

Finalement, Christophe Galtier a peut-être une bonne étoile. Au cœur d'une période de très fortes turbulences, le PSG a bien failli concéder une quatrième défaite de suite ce dimanche. Menés 3-2 jusqu'à la 87e minute, les Parisiens s'en sont remis à Kylian Mbappé et à un ultime coup franc direct de Lionel Messi (95e) pour arracher la victoire (4-3) face au LOSC, pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. En tête du classement, ils reprennent provisoirement huit points d'avance sur l'OM et dix sur Monaco. Surtout, ils relèvent un peu la tête, même si l'avenir à court terme pourrait s'écrire sans Neymar, sorti en larmes en début de seconde période.

Pour ce choc, Paris retrouvait donc Mbappé, qui avait tout changé ou presque face au Bayern. Son entrée à l’heure de jeu avait sonné le réveil d’une équipe jusque-là moribonde et d’un ennui terrible. Avec à peine un entraînement et demi dans les jambes, il avait montré que le patron était de retour. Dans ses actions et son attitude. Cette fois-ci, Galtier l’a aligné d’entrée. Et il a tout de suite fait mal à la défense nordiste. Il n’a fallu que douze minutes au champion du monde 2018 pour ouvrir le score. Sur un incroyable numéro de soliste. Trouvé sur la gauche de la surface, il a fixé Tiago Djalo et Bafodé Diakité par une série de dribbles, avant de coller un petit pont au Portugais et de passer entre les deux joueurs, en finissant d’un tir du droit imparable. Du grand art. Le danger a continué à venir de son côté, même s’il n’est pas directement impliqué sur le deuxième but.

Paris s'est retrouvé mené 3-2

C’est Neymar qui s’est retrouvé à l’initiative - avec un décalage pour Nuno Mendes - et à la conclusion, bien servi par Vitinha (17e). Paris semblait alors bien parti pour (enfin) passer une après-midi tranquille. Mais le LOSC, forcément vexé par le 7-1 encaissé à l’aller et cette entame ratée, a vite sorti la tête de l’eau. Avec davantage d’efficacité au pressing et des projections plus assurées. Gianluigi Donnarumma, vigilant en début de match devant Jonathan David après une bourde de Presnel Kimpembe (10e), n’a rien pu faire sur la réduction de l’écart signée Diakité. Lâché par l’arrière-garde parisienne, l’ancien Toulousain est venu marquer de près de la tête (24e). Dans la foulée, le PSG a perdu Nuno Mendes sur blessure, puis a continué à se faire bouger. Comme à son habitude en 2023. Les ennuis se sont enchaînés. Avec d’abord la sortie de Neymar, touché à la cheville droite et en larmes au moment de céder sa place (51e).

Le Brésilien s'était blessé avec le Brésil à cette même cheville lors de la Coupe du monde au Qatar… Comme un malheur n’arrive jamais seul, le club de la capitale a concédé un penalty pour un tirage de maillot de Marco Verratti, offrant l’égalisation et un 15e but cette saison à David (58e). Sonnés, les Parisiens ont été assommés dix minutes plus tard sur une fabuleuse ouverture d’André Gomes à destination de Jonathan Bamba, plein de sang-froid et de justesse au moment de donner l’avantage aux siens (69e). Seul Mbappé pouvait alors éviter à Paris une quatrième défaite de suite, ce qui aurait été une première sous l'ère QSI. Servi en retrait par Juan Bernat, il s'est appliqué pour s'offrir un doublé (87e).

Un nul aurait permis de limiter la casse. Mais, au bout du suspense, Messi, qui n'avait rien fait avant cela, a pris ses responsabilité sur coup franc en enroulant une frappe imparable pour Lucas Chevalier, avec en plus l'aide du poteau (90e+5). Cette victoire n'empêchera toutefois pas les fans parisiens de s'inquiéter alors que se profilent des déplacements à Marseille (26 février en Ligue 1) et Munich (8 mars, 8e de finale retour de Ligue des champions).