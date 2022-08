PSG-Montpellier: "Vitinha a pris ma place", Verratti s'amuse des cartons jaunes de son nouveau coéquipier

Plus posé depuis le début de saison, Marco Verratti est sur une série de trois matchs sans carton jaune. Une belle lignée qu'il doit selon lui à Vitinha, arrivé cet été au PSG en provenance de Porto, et qui à l'inverse a pris trois cartons jaunes aux trois derniers matchs.

"Vitinha a pris ma place !" Après la large victoire 5-2 du PSG face à Montpellier ce samedi, Marco Verratti s'est amusé de sa belle série sans carton jaune. Une réussite qu'il doit à son coéquipier au milieu de terrain: Vitinha. Le Portugais arrivé de Porto au mercato a "parfaitement" pris le relais dans ce domaine.

"J'ai fait trois match avec zéro carton jaune"

"J'ai fait trois match avec zéro carton jaune, Vitinha a pris ma place, c’est bon !" lance Marco Verratti en quittant la zone mixte. Une petite punchline avec le sourire, qui rappelle qu'effectivement, l'ancien de Porto est celui qui, ces trois derniers matchs, a pris les fameux trois cartons jaunes, un par match. Une cadence que tenait habituellement l'Italien la saison passée.

Ce qui ne l'empêche pas d'encenser son nouveau coéquipier: "C’est un très grand joueur malgré son jeune âge. Il a une grande personnalité. On est peu différents. Il se jette beaucoup, joue sans ballon et il crée des espaces pour les autres. Vitinha s’est bien intégré et va trouver au fur et à mesure des matchs encore plus de repères. Il fait, lui aussi, un très bon début de saison."

"On ne peut pas jouer qu'à 50% de nos capacités"

Le milieu de terrain du PSG s'est montré satisfait du match livré par Paris et de l'effort collectif des titulaires comme des entrants: "Tout le monde doit faire les efforts, du gardien à l'attaquant. Si on veut être une grande équipe, tout le monde doit faire des efforts. On ne peut pas jouer qu'à 50% de nos capacités dans le football d'aujourd'hui. Renato (Sanches) est rentré et il a pris sa chance, il a marqué, il a couru derrière le ballon. Si on veut être une grande équipe, tout le monde, qu'il joue ou pas, le plus important c'est l'équipe."

Deuxième joueur le plus capé du PSG

Aligné d'entrée par Christophe Galtier contre Montpellier, Verratti est ainsi devenu le deuxième joueur le plus capé de l'histoire du PSG, devant Sylvain Armand mais toujours derrière Jean-Marc Pilorget et ses 435 matchs. Recruté en 2012 à Pescara, club de Serie B italienne à ce moment-là, le milieu de 29 ans a désormais disputé 249 matchs de Ligue 1 (7 buts, 38 passes décisives), 28 de Coupe de France (1 but, 7 passes décisives), 23 de Coupe de la Ligue (3 passes décisives), neuf Trophées des champions et 72 de Ligue des champions (3 buts, 8 passes décisives) en Rouge et Bleu, pour un total de 381 matchs.

Interrogé sur cette nouvelle en zone mixte, il commente: "Ca fait plaisir. C'est une grande équipe avec une grande histoire et faire partie de celle-ci c'est un honneur. Je continuerai à tout donner, à ramener le plus de trophées possibles à ce club. Et j'espère être là pour longtemps encore."