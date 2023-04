Qui est Karim Konaté, la pépite ivoirienne de Salzbourg qui déclare son amour à l'OL?

Dans une interview donnée à Actu Foot Afrique , Karim Konaté, jeune attaquant ivoirien de Salzbourg, clame son amour à l'Olympique Lyonnais. Considéré comme un grand espoir, il marque les esprits en D2 autrichienne avec Liefering, où il est prêté.

Au cours d'un entretien accordé à Actu Foot Afrique, le prolifique attaquant ivoirien Karim Konaté, 19 ans, déclare sa flamme à l'Olympique Lyonnais. Le buteur, sous contrat avec Salzbourg et qui alterne avec Liefering, sa filiale de deuxième division autrichienne, arbore un maillot de Sinaly Diomandé, le défenseur lyonnais. "L'OL, c'est mon club phare. J'aime aussi Liverpool et le Barça, mais Lyon reste le premier des premiers, explique le natif de Koumassi. Lyon, c'est le coeur, ça bouge pas. Le sang est rouge et bleu."

Formé au plus grand club de Côte d'Ivoire

De son propre aveu, Karim Konaté cible "la vitesse, la technique et la profondeur" comme ses principaux atouts. Ces qualités, il les a mises en valeur avec le club de son quartier, avant de rejoindre l'Académie Mimosifcom, un centre de formation situé à Sol Béni, à Abidjan, et qui appartient au club de l'ASEC Mimosas, le plus titré du pays avec 28 championnats depuis 1960.

Lors d'un tournoi que son équipe perd en finale mais lors duquel il termine meilleur buteur, Konaté convainc les dirigeants de l'ASEC de lui faire confiance. Entre 2020 et 2022, il enchaîne les buts avec le club d'Abidjan et tourne à un ratio de près d'un but par match, ce qui lui vaut d'être ciblé par de nombreux clubs européens. "J'ai choisi Salzbourg. C'était le meilleur choix au vu de son passé avec les joueurs africains, et dans le but de me développer", explique l'attaquant de 19 ans dans ce même entretien. "Ils (les dirigeants de Salzbourg) sont venus à Abidjan puis m'ont invité à visiter les installations, je me suis dit que c'était le club qu'il me fallait."

Des débuts tonitruants avec Salzbourg

Karim Konaté rejoint donc le champion d'Autriche jusqu'en 2027 pour 3,5 millions d'euros et débute d'abord avec sa filiale, le FC Liefering, qui évolue en deuxième divison autrichienne. Jusqu'à la Coupe du monde, il marque 10 buts en 14 matchs, ce qui lui vaut d'être convoqué par Matthias Jaissle, l'entraîneur du Red Bull Salzbourg, pour le match de championnat contre le WSG Tirol, le 19 février.

Karim Konaté, aux prises avec Paul Wanner et Daley Blind lors d'un match amical contre le Bayern (4-4) en janvier 2023. © IconSport

Karim Konaté remplace Juior Adamu à la 74e minute et marque 11 minutes plus tard, pour son tout premier match en équipe première, scellant la victoire de Salzbourg qui s'impose finalement 3-1. Le jeune ivoirien confirme ainsi ses talents de finisseur entrevus en Youth League, compétition dans laquelle il a marqué six buts en sept matchs, dont un triplé contre Chelsea et un but contre le Real Madrid en huitièmes de finale, ne pouvant toutefois éviter l'élimination des siens face aux Espagnols.

Sur les traces d'Haaland... ou Drogba?

De retour avec le FC Liefering en mars, il claque notamment un triplé contre le SV Horn, deuxième de D2, avant d'être définitivement surclassé avec le RB Salzbourg. Depuis, il est entré à trois nouvelles reprises avec les Bullen.

S'il s'insipire de Cristiano Ronaldo malgré sa préférence pour Lionel Messi, Karim Konaté, malgré son jeune âge, a déjà goûté à la sélection A. Comme s'il suivait les traces de son idole Didier Drogba, celle de tous les Ivoiriens. Avec les Elephants, il honore, sous l'égide de Patrice Beaumelle, sa première cape en septembre 2021 contre le Mozambique, à l'âge de 17 ans, en match de qualification à la Coupe du monde 2022. Il a, depuis, été sélectionné à six autres reprises, à moins d'un an de la CAN que la Côte d'Ivoire disputera à domicile.

"C'est une grosse fierté personnelle, d'avoir lancé un jeune joueur comme ça, confiait l'ex-sélectionneur des Elephants sur le plateau de Canal+ Sport en mars 2022. Il est très intelligent, il veut apprendre, il est toujours à l'écoute", poursuivait Beaumelle dans sa présentation laudative du jeune Konaté. S'il est sélectionné pour la CAN 2024, il s'agira déjà de sa deuxième compétition continentale. Il a en effet retenu dans le groupe pour disputer la CAN 2022 mais n'est pas entré en jeu.