Rennes - Marseille : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

La 26e journée de Ligue 1 Uber Eats se termine avec le choc Rennes – OM. Les Marseillais sont au pied du mur, et doivent remporter ce match pour ne pas chuter du podium. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Rennes – Marseille en direct !

Ce dimanche 5 mars, à 20h45, vous pouvez assister au match Rennes - Marseille sur la chaîne Le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime Video, en direct du Roahzon Park. Le week-end dernier, le Stade Rennais s’est imposé face au FC Nantes (0-1), grâce au but de Jérémy Doku à la 20e minute de jeu.

Ainsi, les Rouge et Noir conservent la cinquième place du classement, avec 46 points et 14 victoires. D’autre part, les Bretons possèdent la quatrième meilleure attaque de Ligue 1, grâce aux 45 buts inscrits en 25 rencontres. Cependant, le parcours européen de Rennes s’est terminé récemment, avec une défaite contre le Shakthar Donetsk, lors des barrages de la Ligue Europa. Du côté de Marseille, les Phocéens sortent d’une défaite contre le PSG à domicile (0-3). La série de victoires s’arrête donc pour l’Olympique de Marseille, qui s’éloigne de la première place. Désormais, le Paris Saint-Germain a 8 points d’avance. Toutefois, l’OM se maintient en seconde position, avec 52 points. En revanche, l’écart diminue entre l’Olympique, Lens et Monaco. Les Monégasques et le Racing Club n’ont plus que deux points de retard sur les joueurs d’Igor Tudor. Pour rappel, l’OM et Rennes se sont quittés sur un nul (1-1), en septembre dernier. Vous souhaitez connaître à quelle heure et sur quelle chaîne regarder l’affiche Rennes – Marseille ? C’est par ici !

Match Rennes – Marseille en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le match entre Rennes et Marseille est diffusé ce dimanche 5 mars sur la plateforme Amazon Prime Video. Le coup d’envoi sera donné au Roazhon Park à 20 heures 45. Les consultants Prime Video prennent l’antenne à partir de 20 heures 15, pour vous plonger dans les coulisses du championnat. Vous pouvez regarder le match, et 80 % des affiches de chaque journée de Ligue 1 Uber Eats en souscrivant l’offre d’abonnement Le Pass Ligue 1 au prix de 12, 99 euros par mois.

