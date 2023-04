Scouting: Ilyes Housni, l'espoir du PSG au gabarit atypique

le podcast "Scouting" de RMC Sport, son oncle Saïd, son préformateur au PSG Thomas Leyssales, et Mathieu Bodmer, directeur sportif du Havre, dressent le profil du Franco-Marocain. Ilyes Housni n’a pas encore 18 ans mais fait déjà partie intégrante du groupe pro du PSG. Dansson oncle Saïd, son préformateur au PSG Thomas Leyssales, et Mathieu Bodmer, directeur sportif du Havre, dressent le profil du Franco-Marocain.

Sur le terrain, il y a deux manières de distinguer Ilyes Housni des autres. Première option: grâce à son format réduit (1,72 m) égayé par "sa tignasse, qu’on risque de voir assez longtemps car ça semble lui plaire pour le moment", embraye son oncle Saïd. Deuxième option: grâce à son profil "technique, vif, ses qualités entre les lignes, de finisseur, et de sang-froid dans la surface", tel que l’a dressé Mathieu Bodmer, directeur sportif du Havre, leader de Ligue 2.

Ilyes Housni, cheveux au vent en équipe de France de jeunes, en mars 2023. © IconSport

C’est plutôt sur la deuxième option que se sont appuyés les dirigeants du PSG pour proposer un premier contrat professionnel jusqu’en 2026 à Ilyes Housni, que l’attaquant de 17 ans, bientôt 18 (le 14 mai), a signé. Le podcast de RMC Sport "Scouting", consacré aux espoirs du foot français, s'est penché sur son cas.

Après avoir bourlingué dans de nombreux clubs franciliens (Bonneuil, Créteil, Joinville, Paris FC, Aubervilliers), Ilyes Housni a finalement débarqué, à l’âge de 12 ans, à la préformation du Paris Saint-Germain, à l'issue de détections séduisantes. "Il était à l’aise dès sa première touche de balle, avait une relation fluide et rapide avec le ballon, des qualités de finisseur, de déplacements et d’appels, arrivait à se faire oublier, déclenchait dans le bon timing", énumère Thomas Leyssales, qui se souvient sans mal de sa première rencontre avec ce pur numéro 9 que Bodmer juge "différent, car attiré vers le but en sachant bien résister dans les duels malgré sa taille".

"Il est prêt pour la Ligue 2 sans forcer, peut prétendre à un prêt en Ligue 1 et candidater à rentrer dans la rotation au PSG", ajoute le directeur sportif du club normand. Pour autant, malgré ses facultés techniques et ses qualités hors normes pour sa catégorie, Housni n’a que rarement été surclassé, détaille son formateur. "Il est arrivé au centre de formation avec une grande confiance en lui, puis en U16, il a été surclassé en jouant avec les U17 nationaux. Mais c’est tout. Il n’a pas été surclassé plus que cela", précise Thomas Leyssales.

>>> tous les épisodes de Scouting ici

Toutefois, même si ses qualités indéniables lui ont permis de survoler la phase de groupes de Youth League en inscrivant huit buts (avant de manquer son tir au but contre Dortmund en huitièmes et de précipiter l’élimination du PSG), Ilyes Housni doit en particulier développer ses compétences mentales, à en croire son entourage.

Ilyes Housni avec le PSG en Youth League contre Dortmund, le 28 février 2023. © IconSport

"Il doit mieux gérer sa frustration, savoir rester patient, car c’est un joueur dynamique qui peut avoir des sautes de concentration", prévient Thomas Leyssales. Constat partagé par Mathieu Bodmer: "Il pourrait travailler sa concentration sur des matchs dits plus faciles", estime l’ancien joueur du PSG, lequel pointe également son habilité avec son mauvais pied comme principal axe d’amélioration.

Les supporters parisiens ont récemment vu leur joyau goûter à l'équipe professionnelle, et comme le commun des fans de foot, ils scrutent attentivement les performances des phénomènes de leur centre de formation dans l'espoir de les voir briller à l'étage supérieur. "On sait que nos supporters affectionnent nos Titis. On est un grand club et c’est difficile de jouer à ce niveau-là au plus jeune âge. À force de persévérance, j’espère qu’ils y arriveront", commente Thomas Leyssales.

Pour l’heure, Ilyes Housni est apparu deux fois avec l’équipe professionnelle du PSG : à Châteauroux en 32es de finale de Coupe de France (3-1) le 6 janvier, puis à Monaco (1-3) un moins plus tard, le 11 février, en Ligue 1.

Ilyes Housni avec le PSG, à Châteauroux, le 6 janvier 2023. © IconSport

Pour le Franco-Marocain, l’heure du choix de sélection viendra, mais il n’est pas question de s’en encombrer l’esprit pour le moment. "C’est trop tôt pour parler du choix de l’équipe nationale, assure son Saïd Housni, l'oncle. Dans l’immédiat, son objectif est de se concentrer sur le PSG et d’avoir un maximum de temps de jeu", tempère-t-il. D’autant plus que, toujours selon le tonton, Ilyes "est focalisé sur son engagement avec le PSG depuis la formation, avec l’envie d'y finir sa carrière". Housni, c'est parti.