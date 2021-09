Supporter emblématique de l'OM, René Malleville est mort

René Malleville, fan inconditionnel de l'OM, s’est éteint ce dimanche à l’âge de 73 ans. Atteint d’un cancer, il avait récemment reçu le soutien de son club de cœur, qui affronte Rennes au Vélodrome ce dimanche.

L’Olympique de Marseille est en deuil. L’un de ses supporters les plus célèbres, René Malleville, est décédé ce dimanche à l'âge de 73 ans. Opérant sans filtre ces dernières années dans sa chronique pour le média Le Phocéen, "La Minute de René", il avait annoncé il y a peu de temps être atteint d'un cancer. Dans la foulée, l'OM lui avait témoigné de son soutien.

Un dernier message d'encouragement ce jeudi

Le 18 août dernier, l’homme avait déclaré publiquement être malade: "Bonsoir, je crois qu'il est temps de vous dire la vérité. Demain on me pose un appareil pour commencer les séances de chimio. Je suis super bien entouré par ma famille, j'ai un moral d'enfer et les milliers de messages de votre part y sont pour beaucoup".

Lors du dernier match de l’OM, ce jeudi en Ligue Europa, Malleville avait posté une photo de son téléviseur avec un dernier message pour son équipe de cœur: "Faites-moi plaisir, j'en ai besoin". L'utime message du mythique supporter avant de rendre son dernier souffle.

Lopez, Batshuayi... les hommages se multiplient

"Repose en paix René. À jamais dans nos coeurs". Ancien milieu de l'OM, Maxime Lopez a très rapidement réagi à la triste nouvelle sur son compte Twitter. Michy Batshuayi s'est lui aussi ému de cette disparition. Jacques Cardoze, directeur de la communication du club, a souligné le côté "passionné et authentique" d'un "fidèle supporter".

C'est dans ce contexte pesant que l'OM doit recevoir le Stade rennais ce samedi à partir de 17h dans son stade Vélodrome, le terrain de jeu favori de René Malleville.