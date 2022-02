Benfica-Ajax en direct: suivez le 8e de finale aller de la Ligue des champions

La confrontation en quelques stats Opta

- L’Ajax Amsterdam n’a perdu aucun de ses 3 déplacements sur le terrain de Benfica en C1 (1 victoire, 2 nuls), dont le plus récent avec un match nul 1-1 en phase de groupes en novembre 2018.

Benfica n’a gagné que 2 de ses 11 derniers matches de C1 face à un club néerlandais (4 nuls, 5 défaites), contre Feyenoord en mars 1972 et contre le PSV Eindhoven en septembre 1998.

- Depuis 2018/19, l’Ajax Amsterdam n’a perdu aucun de ses 4 matches de Ligue des Champions contre des clubs portugais (3 victoires, 1 nul), dont 2 succès face au Sporting Portugal en phase de groupes cette saison. L’Ajax a inscrit 9 buts lors de ces 2 rencontres, total le plus élevé pour une équipe contre un même adversaire en 2021/22 (avec le Bayern Munich v Benfica et Manchester City v Club Bruges).

- L’Ajax Amsterdam a remporté chacun ses 6 matches de Ligue des Champions cette saison, la plus longue série de victoires pour un club néerlandais en C1. En cas de succès, l’Ajax établirait la plus longue série de victoires consécutives dans la plus prestigieuse des compétitions européennes pour un club n’évoluant pas dans l’un des 5 grands championnats (Angleterre, France, Allemagne, Italie et Espagne).

- Benfica a gardé sa cage inviolée lors de 5 de ses 7 derniers matches de Ligue des Champions, dont les 2 plus récents. Le Bayern Munich est la seule équipe à avoir marqué contre le club lisboète sur cette période (9 buts inscrits sur les 2 matches de phase de groupes cette saison).

- L’attaquant de l’Ajax Amsterdam Sébastien Haller a marqué 10 buts en 6 matches de Ligue des Champions, total le plus élevé pour un joueur lors de ses 6 premières rencontres dans la compétition. Erling Haaland est le seul autre joueur à avoir marqué 7 buts lors de ses 7 premiers matches de LdC, avec notamment un doublé contre Paris lors de sa 7e rencontre (en 8es de finale). Haller va, quant à lui, disputer son 1er match à élimination directe dans l’épreuve.

- Depuis ses débuts en Ligue des Champions en septembre 2018, Dusan Tadic (Ajax Amsterdam) a délivré plus de dernières passes avant un tir dans le jeu que tout autre joueur dans la compétition (77). 11 de ces passes ont débouché sur une passe décisive, seul Kylian Mbappé (16) fait mieux sur la période.

- L’entraîneur du Benfica Nelson Verissimo va diriger son 1er match de Ligue des Champions, après avoir remplacé Jorge Jesus à la fin de la phase de groupes. Seul un seul des 5 derniers coaches à avoir débuté lors de la phase à élimination directe dans l’épreuve est parvenu à s’imposer (3 nuls, 1 défaite), c’était Edin Terzic avec Dortmund contre Séville en 8es de finale la saison passée.