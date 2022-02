Benfica-Ajax: Yaremchuk célèbre son but avec un symbole pro-Ukraine

Buteur ce mercredi lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre l'Ajax (2-2), l'Ukrainien Roman Yaremchuk a retiré son maillot pour afficher un symbole en soutien à son pays. L'attaquant du Benfica a justifié son geste après le match.

Le conflit entre l’Ukraine et la Russie s’immisce peu à peu dans le monde du sport. Avec des prises de position assumées de la part de certains joueurs. Ce mercredi, lors du huitième de finale aller de Ligue des champions entre Benfica et l’Ajax Amsterdam (2-2), Roman Yaremchuk a ainsi tenu à faire passer un message.

"Je voulais soutenir mon pays"

Après avoir égalisé à la 72e minute, l’attaquant ukrainien du club portugais a célébré son but en dévoilant un t-shirt en soutien à son pays. Il a laissé apparaître un symbole pro-Ukraine sur fond noir, visiblement les armoiries de sa nation. Pour avoir retiré son maillot, Yaremchuk a sans surprise été sanctionné d'un carton jaune comme le veut le règlement.

"Je voulais soutenir mon pays, a-t-il déclaré après le match au micro de CNN, dans des propos rapportés par le quotidien portugais A Bola. J'ai beaucoup réfléchi à tout cela et j'ai peur de ce qui se passe. Je veux soutenir mon pays. Le club me soutient, m'a parlé et a voulu tout faire pour m'aider."

Un peu plus tôt dans la journée, son coéquipier en sélection Oleksandr Zinchenko a lui publié un message sur ses réseaux sociaux pour clamer son amour pour son pays et défendre ses intérêts face à la menace d’une invasion russe. "Le monde civilisé tout entier s'inquiète de la situation dans mon pays, a commenté le joueur de Manchester City. Je ne peux pas rester à l'écart et ne pas donner mon opinion. (...) Un pays dont je défends les couleurs sur la scène sportive internationale."

La situation de crise entre l’Ukraine et la Russie pourrait connaître des répercussions dans le monde du football. Selon la BBC, l’UEFA étudie ainsi la possibilité de relocaliser la finale de Ligue des champions prévue le 28 mai prochain à Saint-Pétersbourg. Si les médias anglais ont évoqué Londres comme possible solution de repli, il y a en théorie très de peu de chances de voir cette finale se tenir à Wembley. L'enceinte sera utilisée pour la finale des playoffs de Championship le 29 mai et ne sera donc pas disponible.