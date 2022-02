Ligue des champions: l’incroyable vidéo de l’Ajax pour le 8e face à Benfica

Ce jeudi à 21h, Benfica et l’Ajax Amsterdam se retrouveront pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions. Avant la rencontre, le club néerlandais a réalisé un teaser de la rencontre, retraçant le passé glorieux des deux formations.

Si les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et l’Atlético de Madrid font énormément parler, Manchester United et les Rojiblancos ne sont pas les seuls à s’affronter en Ligue des champions ce mercredi à 21h. À la même heure, Benfica et l’Ajax Amsterdam seront opposés dans le cadre du huitième de finale aller.

Afin de de préparer la rencontre, le club néerlandais a eu la bonne idée de réaliser un teaser de la rencontre. Dans cette vidéo, on retrouve deux joueurs d’échecs, s’affrontant, tout en citant les joueurs prestigieux qu’ils ont eu au cours des années. Du côté d’Amsterdam, on retrouve Zlatan Ibrahimovic (2001-2004), Matthijs de Ligt (formé au club et parti en 2019), Rafael Van der Vaart (2000-2005), Dennis Bergkamp (1981-1986) et Clarence Seedorf (1992-1995).

Mais Benfica est loin d’être en reste. Le club portugais continue de tenir tête aux Néerlandais avec: Angel Di Maria (2007-2010), Ruben Dias (2017-2020), Joao Cancelo (2013-2014), Bernardo Silva (2013-2015) et Joao Felix (2016-2019).

Une poignée de main symbolique

Les deux adversaires n’arrivant pas à se départager sur ce point, il leur reste un dernier point où l’un peut battre l’autre. À savoir leurs riches histoires en Coupe d’Europe au fur et à mesure des années, qui ont fait d’eux des formations considérées comme historiques. Tous les deux vainqueurs de Coupe d’Europe, Benfica et l’Ajax se quittent finalement sur une poignée de main en évoquant deux légendes du football: Eusebio pour les Portugais et Johan Cruyff du côté des Néerlandais.

Une belle façon de lancer les hostilités, tout en reconnaissant volontiers la valeur de l’autre. Dans une partie où les deux clubs ne se feront aucun cadeau, afin de prendre une option pour le match retour.