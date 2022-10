EN DIRECT - Ligue des champions: suivez le match entre le Sporting et l'OM

La compo probable de l'OM au Portugal

Guendouzi pourrait évoluer un cran plus haut comme à Tottenham ou plus globalement comme en début de saison. Une incertitude demeure entre Balerdi et Gigot pour la défense centrale, alors que Jonathan Clauss devrait bien pouvoir tenir sa place.

La compo probable de l'OM: Lopez - Mbemba, Bailly, Balerdi (ou Gigot) - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Guendouzi, Harit - Sanchez.

F.Ge