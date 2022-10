Sporting-OM: un car de supporters marseillais arrêté par la police portugaise

Une cinquantaine de supporters marseillais ont été arrêtés par la police portugaise, mercredi matin, avant le match de Ligue des champions entre le Sporting CP et l'OM à Lisbonne (21h, sur RMC Sport 1). Des dégradations auraient été commises dans une station-service.

Selon le Correio da Manhã et Record, un car de supporters de l'OM a été arrêté par la police portugaise (PSP) avant le match prévu ce mercredi soir en Ligue des champions sur la pelouse du Sporting CP. Les fans marseillais auraient commis des dégâts dans une station-service de l’autoroute A1 et notamment dégradé une voiture de police. Le club est en contact avec les autorités locales et ne sait pas encore si cette cinquantaine de supporters pourra se rendre à Lisbonne pour assister à la rencontre.

Inquiétude par rapport aux autorités portugaises

Ce déplacement a suscité quelques inquiétudes du côté des supporters, compte tenu des nombreuses plaintes de supporters parisiens lors de leur passage à Lisbonne la semaine passée. Des fans du PSG, qui voulaient assister au match contre Benfica, ont dénoncé des fouilles corporelles abusives de la part de la police portugaise, ce qui a entraîné un signalement du club de la capitale auprès de l'UEFA.

Des plaintes similaires avaient déjà été émises cette saison à l'encontre de Benfica. Le 8 septembre, le Maccabi Haifa avait publié un communiqué pour demander des "explications" à son homologue portugais et à l'instance dirigeante du football européen concernant des fouilles corporelles jugées "offensantes".

L'OM, après un net succès 4-1 obtenu au Vélodrome contre cette équipe lisboète, aurait pu aborder cette deuxième manche cruciale face au Sporting plein de confiance et sûr de ses forces. Mais l'équipe d'Igor Tudor est brutalement sortie de route samedi en championnat avec sa première défaite de la saison en championnat, concédée à domicile contre Ajaccio (2-1), lanterne rouge au coup d'envoi.