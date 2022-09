EN DIRECT - Ligue des champions: suivez Maccabi Haïfa-PSG

Sur quelles chaînes regarder le match

La rencontre sera diffusée sur RMC Sport 1 avec les commentaires de Jérôme Sillon et Emmanuel Petit. Vous pourrez suivre toutes les informations, la présentation et découvrir la composition des équipes dans l’émission Champions Zone avant le coup d’envoi. Vous la retrouverez après le coup de sifflet final pour les analyses et réactions des joueurs. Le match sera également à suivre à la radio sur RMC et en direct commenté sur notre site. Il sera aussi diffusé sur Canal+.