Maccabi Haïfa-PSG: 1.500 supporters parisiens attendus dans le parcage, dont 800 locaux

Le PSG pourra compter sur 1.500 spectateurs dans le parcage visiteurs ce mercredi soir pour son match sur le terrain du Maccabi Haïfa en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). 800 supporters d'un fan club local seront présents parmi les heureux élus.

Malgré le boycott du CUP, le PSG aura du soutien. 1.500 supporters du club parisien sont attendus dans le parcage visiteurs ce mercredi soir (21h) pour le déplacement des hommes de Christophe Galtier au Maccabi Haïfa, au Stade Sammy-Ofer. 700 fans effectueront le déplacement depuis la France et 800 supporters seront des "locaux".

Le plus gros déplacement du PSG avec un fan club local

Les 800 supporters en question sont issus du fan club PSG Israël. Il y a eu plus de 4.500 demandes auprès de ce club de supporters et il y aurait pu en avoir plus mais le fan club a arrêté car il y avait beaucoup de demandes. Ce sera le plus gros déplacement de l'histoire pour le PSG avec un fan club local.

Un cortège partira à 19 heures vers le stade. Un gros dispositif de sécurité sera autour de l'enceinte avec deux checkpoints pour y accéder. Les locaux, forts de 26.000 abonnés, ont annoncé la couleur: aucun maillot du PSG ne sera toléré hors du parcage parisien.

Pour le fondateur du fan club PSG Israël, il n’y aura pas de débordements mais "s’ils nous insultent on les insultera". Mais en Israël, les forces de l’ordre interviendront rapidement et en force, les débordements ne sont pas légion. Avec ses maillots verts et des drapeaux israéliens par milliers, le public du Maccabi est connu pour être le plus chaud du pays.