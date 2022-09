PSG: liberté offensive et efforts défensifs... ce que Galtier attend de Messi, Neymar et Mbappé

Au micro de RMC Sport, Christophe Galtier a évoqué son trio offensif, composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, avant la rencontre de Ligue des champions face au Maccabi Haïfa (mercredi à 21h). Si les trois joueurs sont sur un nuage depuis le début de saison, le coach parisien rappelle l'importance des efforts défensifs à faire pour ne pas créer un déséquilibre.

Christophe Galtier ne veut rien laisser au hasard concernant ses joueurs, même si on s'appelle Neymar, Mbappé et Messi. Sur un nuage depuis le début de la saison, le trio offensif du PSG sera forcément attendu ce mercredi face au Maccabi Haïfa, pour la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions (21 heures sur RMC Sport 1).

Depuis le coup d'envoi de la saison, les trois joueurs sont tout simplement inarrêtables. Neymar compile 10 buts et 7 passes décisives en huit matchs, alors Messi comptabilise 4 buts et 7 passes en neuf rencontres. Quant à Mbappé, il en est à neuf réalisations en sept matchs.

"Il ne faut avoir aucun relâchement"

Aux commandes de l'équipe depuis plusieurs semaines, l'entraîneur parisien sait ce qu'il attend de son trio offensif. "On peut toujours s'améliorer. Il ne faut avoir aucun relâchement, insister sur les principes de jeu, les efforts que doivent faire les uns et les autres sur le plan de la récupération, a-t-il confié au micro de RMC Sport juste avant la conférence de presse. Il y a beaucoup d'échanges entre mon staff, moi et les trois de devant, parce que je les associe, sur la manière dont on doit se positionner pour la récupération du ballon, pour éviter d'être en déséquilibre. J'ai beaucoup insisté sur la façon dont on peut les associer et leur laisser le plus de libertés possibles pour qu'ils puissent exprimer leur talent. Ce sont des créateurs, des animateurs et des finisseurs."

Depuis son arrivée, Christophe Galtier accorde également beaucoup d'importance sur le temps de jeu de ses trois stars, qui ont tous un temps de jeu équivalent. Neymar a disputé 712 minutes, Messi 794 minutes et Mbappé 587 minutes.