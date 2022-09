Maccabi Haïfa-PSG: Mbappé peut chiper un prestigieux record de Cavani

Le PSG se déplace en Israël pour y défier le Maccabi Haïfa, ce mercredi, lors de la deuxième journée de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Un match qui peut permettre à Kylian Mbappé de devenir le meilleur buteur européen de l’histoire du club parisien, en dépassant Edinson Cavani.

Un soir pour écrire la légende. Le PSG a rendez-vous en Israël pour y défier le Maccabi Haïfa, ce mercredi, lors de la deuxième journée de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Et Kylian Mbappé peut en profiter pour entrer un peu plus dans l’histoire du club de la capitale. L’attaquant de 23 ans a déjà inscrit 29 buts en 45 matchs de Coupe d’Europe sous le maillot rouge et bleu, tous en C1. Il n’est plus qu’à une réalisation du record d’Edinson Cavani, qui en avait marqué 30 en 54 apparitions dans la compétition reine du Vieux Continent.

S’il fait trembler les filets du stade Sammy-Offer, au nord-ouest d’Israël, Mbappé rejoindra son ancien partenaire uruguayen, qui évolue désormais à Valence. Et il le dépassera en cas de doublé. Comme depuis le début de la saison, la star de l’équipe de France devrait être alignée aux côtés de Neymar et Lionel Messi face aux leaders de Ligat HaAI. Sous les ordres de Christophe Galtier, le trio terrorise ses adversaires depuis le début de saison. Mbappé compte 9 réalisations en 7 apparitions (toutes compétitions confondues).

A 20 buts du record ultime de Cavani

La semaine dernière, le crack de Bondy s’est distingué en claquant un doublé décisif lors de la victoire contre la Juventus au Parc des Princes (2-1). En prolongeant au printemps dernier, il s’est donné la possibilité de battre de nombreux records au sein du club parisien. Mais pour devenir le meilleur buteur de l’histoire du PSG sur tous les tableaux, il va devoir patienter encore un peu. Mbappé totalise 180 buts à l’heure actuelle, soit encore 20 de moins que Cavani (200). Mais à ce rythme-là, il pourrait rapidement rattraper le Matador...