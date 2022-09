PSG: Galtier souligne la "prise de conscience" de Neymar, étincelant en ce début de saison

A la veille du déplacement en Israël, pour défier le Maccabi Haïfa en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), Christophe Galtier s’est réjoui de la forme éblouissante de Neymar depuis le début de la saison.

Il réalise son meilleur début de saison avec le PSG. Peut-être même le meilleur de toute sa carrière. Depuis la reprise des compétitions, Neymar est totalement irrésistible sous le maillot rouge et bleu. En neuf apparitions, l’artiste brésilien a déjà inscrit dix buts et délivré sept passes décisives (toutes compétitions confondues). Des stats hallucinantes qui illustrent parfaitement l’état de forme du n°10 parisien, métamorphosé ces dernières semaines.

Une situation dont se réjouit évidemment Christophe Galtier. Interrogé à ce sujet à la veille du déplacement en Israël pour défier le Maccabi Haïfa, ce mercredi en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), le coach du PSG a salué les performances de celui qu’il appelle "Né". "Je crois qu’il a eu une prise de conscience par rapport à la saison dernière, où il a été moins performant et moins présent, observe Galtier. Il a des objectifs très élevés. Il est arrivé à l’heure à la reprise, fit, très fit, en étant préparé. Je pense qu’il a bien travaillé avant."

"Neymar travaille énormément pour l’équipe"

A 30 ans, l’ancien crack du Barça, recruté pour 222 millions d’euros à l’été 2017, semble plus épanoui que jamais. Sur et hors du terrain. "Avec mon staff, j’ai rapidement décidé de mettre Ney dans les meilleures conditions, pour qu’il soit le plus performant possible, assure son coach. Ney est un créateur, un passeur, un finisseur, un artiste. Quand il est bien sur un plan mental et sur un plan physique, il renvoie ça. C’est pour ça qu’il est performant."

Au-delà de ses gestes décisifs, la star de la Seleçao (119 sélections, 74 buts) se distingue également par son implication sur le rectangle vert. Avec un volume de courses impressionnant et une volonté d’impulser le pressing devant. De quoi séduire pleinement Galtier: "Je souligne une chose importante, que j’ai découvert en tant qu’entraîneur du PSG, c’est un joueur qui travaille énormément pour l’équipe, que ce soit dans le jeu offensif mais aussi l’envie de récupérer le ballon."