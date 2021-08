Les barrages de Monaco en Ligue des champions et Rennes en Conference League sur RMC Sport

RMC Sport, diffuseur de toutes les coupes d'Europe cette saison, lancera la Ligue des champions avec la diffusion des barrages aller et retour de l'AS Monaco contre le Chakhtior Donetsk, les 17 et 25 août. Et enchaînera avec les barrages du Stade Rennais en Europa Conference League face à Rosenborg les 19 et 26 août.

Pour suivre toutes les coupes d'Europe cette saison, une solution: RMC Sport. Diffuseur des meilleures affiches de Ligue des champions, mais aussi de la Ligue Europa et de la toute nouvelle Europa Conference League, RMC Sport a déjà entamé la saison européenne mercredi avec la Supercoupe d'Europe remportée par Chelsea face à Villarreal.

>>> abonnez-vous à RMC Sport pour voir toutes les coupes d'Europe cette saison

Cela continue dès les prochains jours. RMC Sport diffusera les barrages aller et retour de l'AS Monaco face au Chakhtior Donetsk, pour décrocher une place en phase de poules de la Ligue des champions. Match aller le 17 août à Louis-II (21h), retour le 25 août en Ukraine. Vous pourrez également suivre sur RMC Sport la double confrontation entre Benfica et le PSV Eindhoven, toujours en barrages de C1 (match aller le 18 à 21h).

Rennes face à Rosenborg

Autre compétition, autre club français en barrages: RMC Sport diffusera également la double confrontation du Stade Rennais contre les Norvégiens de Rosenborg. En jeu, une place en Europa Conference League, la troisième coupe d'Europe, lancée cette saison par l'UEFA. Barrage aller le 19 août à Rennes (coup d'envoi à 20h), retour le 26 août en Norvège (19h).

Pour l'occasion, RMC Sport vous fait gagner des places tout le week-end pour assister au match aller de Rennes contre Rosenborg, au Roazhon Park. Pour cela, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Sinon, la billetterie est ouverte pour une place dans les tribunes bretonnnes.