Ligue des champions: l'Inter se fait peur mais sort Porto, et passe en quarts

L'Inter s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des champions en faisant 0-0 sur la pelouse du FC Porto (victoire 1-0 à l'aller).

Les deux clubs milanais en quarts de finale de la Ligue des champions, ce n'était plus arrivé depuis 2006. Comme l'AC Milan la semaine passée face à Tottenham, l'Inter s'est qualifiée pour la suite de la Ligue des champions en évitant la défaite chez son adversaire. Les Nerazzuri ont tenu bon face au FC Porto (0-0), trois semaines après leur victoire 1-0 obtenue sur le fil grâce à Romelu Lukaku.

Le club portugais passe donc à la trappe sans avoir trouvé le chemin des filets sur l'ensemble de cette double confrontation. Il est pourtant parvenu à faire subir l'Inter dans ce match retour (65% de possession, 19 tirs).

Un poteau et une barre dans le temps additionnel

Le public de l'Estádio do Dragão a bien cru au miracle dans les sept minutes de temps additionnel, lorsque Mehdi Taremi et Marko Grujic ont successivement frappé sur le cadre d'André Onana. Déjà, sur l'action précédente, Ivan Marcano avait obligé Denzel Dumfries à un sauvetage en catastrophe devant la ligne de but.

Cela faisait 12 ans que l'Inter n'avait pas atteint les quarts de finale de la Ligue des champions. La dernière fois, c'était en 2011 après une qualification sur le fil contre le Bayern Munich.