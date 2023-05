Ligue des champions: la finale Manchester City-Inter Milan, une affiche inédite en compétition

Vainqueur du Real Madrid (4-0) ce mercredi lors d'une demi-finale retour, Manchester City a obtenu son billet pour la finale de Ligue des champions. Le 10 juin prochain, les Cityzens défieront l'Inter Milan, pour une affiche inédite entre les deux clubs.

Après avoir échoué en finale de Ligue des champions face à Chelsea en 2021, Manchester City aura une nouvelle chanCe de s'imposer dans la plus prestigieuse compétition européenne le 10 juin prochain. Pour obtenir son premier titre dans la compétition, l'équipe de Pep Guardiola devra battre l'Inter Milan, déjà sacré à trois reprises.

Comme en 2005, la finale se jouera à Istanbul

Vainqueur en 1964, 1965 et 2010, l'Inter Milan a respectivement battu le Real Madrid,le Benfica Lisbonne et le Bayern Munich. Plus globalement, cette affiche en Ligue des champions face à Manchester City sera inédite puisque les deux clubs ne se sont jamais retrouvés lors d'un match en compétition officielle.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Il fallait remonter à 2005 et le mythique match entre l'AC Milan et Liverpool pour retrouver trace d'une confrontation inédite. Comme une coïncidence, cette finale 2023 se jouera comme en 2005 au Stade olympique Atatürk, à Istanbul en Turquie. Menés 3 à 0 à la pause, les Reds s'étaient imposés finalement aux tirs au but.

Avant ce rendez-vous, Manchester City aura l'occasion dès dimanche de remporter la Premier League. En cas de succès à l'Etihad Stadium face à Chelsea, les Cityzens obtiendront un nouveau sacre dans le championnat anglais. Le 3 juin prochain, Guardiola et ses hommes défieront Manchester United en finale de FA Cup. En Angleterre, seul les Red Devils avaient réussi le triplé Premier League-FA Cup-Ligue des champions, en 1999. Manchester City a désormais quelques semaines pour rentrer dans les livres d'histoire.