Manchester City-Real Madrid: "C'est un monstre!"; Henry admiratif de Walker, qui a mis dans sa poche Vinicius

Vainqueur avec Manchester City en demi-finale retour de Ligue des champions mercredi face au Real Madrid (4-0), Kyle Walker avait un gros duel à livrer face à Vinicius Junior. Une bataille remportée haut la main par le latéral anglais, qui a été couvert de louanges par Thierry Henry à la télévision américaine.

C'était l'une des actions les plus marquantes de cette demi-finale de haute volée entre Manchester City et le Real Madrid (4-0), mercredi soir. Ce n'est pas un but, ni une passe décisive, mais bien un retour défensif: celui de Kyle Walker sur Vinicius Junior, un duel à cent à l'heure.

D'une facilité déconcertante, le latéral anglais de 32 ans a mangé l'ailier brésilen, pourtant l'un des plus rapides et des plus véloces dans l'exercice du un-contre-un. Alors que l'on joue la 32e minute, Vinicius est lancé en profondeur par Rodrygo.

S'il semble avoir un ou deux mètres d'avance sur son vis-à-vis, l'international auriverde se fait rattraper par celui-ci, et subtiliser le ballon de manière impeccable. "Kyle Walker est un monstre!", s'est incliné Thierry Henry après le match.

"Il avait déjà mis Mbappé dans sa poche lors du quart de finale de la Coupe du monde"

"Ce moment où il était largement derrière Vinicius Junior, qu'il le rattrape si facilement, lui prend la balle, lui dit 'salut' et repart dans l'autre sens... Quand il revient comme ça, il est juste trop fort, clame le consultant français sur CBS Sports. Il avait déjà mis Mbappé dans sa poche lors du quart de finale de la Coupe du monde (France-Angleterre), comme il l'a fait avec beaucoup de joueurs incroyables. Ce n'est vraiment pas simple de le battre."

Alors que Pep Guardiola avait indiqué il y a quelques semaines que Walker avait quelques difficultés à s'intégrer dans son nouveau système et à ses exigences physiques, ce dernier a mis tout le monde d'accord mercredi soir. "Je peux vous dire que, quand Pep doit jouer contre des ailiers aussi rapides, il le met (Walker) dans l'équipe très, très vite", a souri Thierry Henry.