Ligue des champions: les pires et meilleurs tirages possibles pour le PSG et Lens

Rendez-vous ce jeudi à partir de 18h sur RMC Sport 1 pour suivre le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions, avec le PSG et Lens. Tous les chapeaux sont connus.

C’est ce jeudi 31 août qu’aura lieu le toujours très attendu tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions, cuvée 2023-2024. Un événement à suivre en direct sur RMC Sport 1 à partir de 18h. Les 32 équipes en lice sont réparties en quatre chapeaux. Le chapeau 1 regroupe le tenant du titre de la C1 (Manchester City), le vainqueur de la Ligue Europa (FC Séville) et six champions nationaux dont le PSG. Les chapeaux 2 à 4 sont déterminés selon le classement des coefficients UEFA des clubs.

Comme chaque année, aucune équipe ne pourra tomber sur une équipe de sa propre association. Autrement dit, le PSG et Lens seront dans deux groupes différents. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Les troisièmes de chaque groupe seront reversés en barrages de la phase à élimination directe de la Ligue Europa, où ils affronteront une équipe ayant terminé deuxième de son groupe de Ligue Europa, pour une place en huitièmes de finale. Alors quel serait le pire tirage pour nos deux clubs français ?

Placé dans le chapeau 1, le PSG pourrait tout de même hériter d'un tirage cinq étoiles. Avec, par exemple, le Real Madrid, l'AC Milan et Newcastle. Les Sang et Or, eux, ne sont pas à l'abri de tomber sur Manchester City, le Real et Milan. A l'inverse, les hommes de Franck Haise peuvent aussi espérer un groupe qui comprendrait le Feyenoord, Leipzig et l'Etoile Rouge de Belgrade. Pour les Parisiens, les trois adversaires les plus abordables semblent Porto, FC Copenhague et Anvers.

La composition des chapeaux :

Chapeau 1 : Manchester City, Bayern Munich, PSG, FC Barcelone, FC Séville, Benfica, Naples, Feyenoord

Chapeau 2 : Real Madrid, Manchester United, Inter Milan, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, RB Leipzig, FC Porto, Arsenal

Chapeau 3 : Shakhtar Donetsk, RB Salzbourg, AC Milan, Braga, Lazio, Etoile Rouge de Belgrade, FC Copenhague, PSV Eindhoven

Chapeau 4 : Real Sociedad, Galatasaray, Celtic, Newcastle, Union Berlin, Lens, Young Boys Berne, Anvers

Les tirages possibles pour Paris et Lens :

Le pire tirage possible pour le PSG : Real Madrid, AC Milan, Newcastle

Le meilleur tirage possible pour le PSG : Porto, Copenhague, Anvers

Le pire tirage possible pour Lens : Manchester City, Real Madrid, AC Milan

Le meilleur tirage possible pour Lens : Feyenoord, Leipzig, Etoile Rouge de Belgrade