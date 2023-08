Ligue des champions: Manchester City épargné, des groupes relevés pour le Real et le Bayern.... le tirage au sort complet

Le tirage au sort de la Ligue des champions se déroulait jeudi à Monaco. Il n'a pas été clément avec les deux clubs français, le PSG et Lens qui devront se frotter à des clubs légendaires comme Dortmund, l'AC Milan pour les Parisiens ou Séville et Arsenal pour les Lensois.

Le PSG et Lens sont fixés. Manchester City, tenant du titre, aussi. Très attendu, le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions avait lieu ce jeudi à Monaco. Le chemin qui mène jusqu'à la finale à Wembley s'annonce périlleux pour les deux clubs français qui n'ont pas été épargnés et devront être à leur top pour sortir des groupes. Le PSG a hérité d'un groupe très, très relevé avec le Borussia Dortmund, de l'AC Milan et des ambitieux Anglais de Newcastle.

Quant aux Sang&Or, placés dans le chapeau 4, ils savaient qu'ils ne tomberaient que sur du lourd. Confirmation avec Séville, vainqueur de la Ligue Europa, Arsenal et le PSV Eindhoven. Le tirage a été en revanche clément pour Manchester City. Le tenant du titre a largement les moyens de sortir indemne de sa poule. Les joueurs de Pep Guardiola défieront le RB Leipzig de Loïs Openda, l'Étoile Rouge de Belgrade et les Young Boys de Berne.

Le tirage au sort complet de la phase de poules

Groupe A

Bayern Munich (ALL)

Manchester United (ANG)

FC Copenhague (DAN)

Galatasaray (TUR)

Groupe B

Séville (ESP)

Arsenal (ANG)

PSV Eindhoven (PB)

Lens (FRA)

Groupe C

Naples (ITA)

Real Madrid (ESP)

Braga (POR)

Union Berlin (ALL)

Groupe D

Benfica (POR)

Inter Milan (ITA)

RB Salzbourg (AUT)

Real Sociedad (ESP)

Groupe E

Feyenoord (PB)

Atlético de Madrid (ESP)

Lazio Rome (ITA)

Celtic (ECO)

Groupe F

Paris Saint-Germain (FRA)

Borussia Dortmund (ALL)

AC Milan (ITA)

Newcastle (ANG)

Groupe G

Manchester City (ANG)

RB Leipzig (ALL)

Étoile Rouge de Belgrade (SER)

Young Boys de Berne (SUI)

Groupe H

FC Barcelone (ESP)

FC Porto (POR)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Antwerp (BEL)

Les dates de la phase de poules

Journée 1 : 19-20 septembre 2023

Journée 2 : 3-4 octobre 2023

Journée 3 : 24-25 octobre 2023

Journée 4 : 7-8 novembre 2023

Journée 5 : 28-29 novembre 2023

Journée 6 : 12-13 décembre 2023