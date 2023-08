Ligue des champions: les 32 qualifiés pour les poules sont connus

Les barrages de la Ligue des champions se sont terminés ce mercredi et avec eux, les trois derniers qualifiés pour la phase de groupes sont connus. Voici les 32 qualifiés pour la prestigieuse compétition continentale.



Eliminé au troisième tour de qualification par le Panathinaïkos, l'Olympique de Marseille n'accompagnera pas le Paris Saint-Germain et Lens en Ligue des champions. Seuls les Franciliens et les Nordistes défendront les couleurs de la Ligue 1 pour la campagne 2023-2024 en C1. Avec la fin des barrages ce mercredi, le PSV Eindhoven, le FC Copenhague et Anvers sont venus s'ajouter à la liste des qualifiés pour les poules.

Au total, ils seront donc 32 clubs à vouloir succéder à Manchester City. Le tirage au sort aura lieu ce jeudi à Monaco à partir de 18h (en direct sur RMC Sport 1) et la première journée de la phase de groupes se déroulera les 19 et 20 septembre prochain.

>> Le meilleur de la Ligue des champions, c'est sur RMC Sport

Les 32 qualifiés pour les groupes de la Ligue des champions

Angleterre: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Newcastle

Espagne: Atlético, Barcelone, Real Madrid, Real Sociedad, Séville

Allemagne: Bayern, Dortmund, Leipzig, Union Berlin

Italie: Inter, Lazio, Milan, Napoli

France: Lens, Paris

Portugal: Benfica, Braga, Porto

Pays-Bas: Feyenoord, PSV Eindhoven

Autriche: RB Salzbourg

Ecosse: Celtic

Serbie: Étoile Rouge de Belgrade

Suisse: Young Boys de Berne

Turquie: Galatasaray

Ukraine: Shakhtar Donetsk

Danemark: FC Copenhague

Belgique: Anvers