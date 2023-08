Panathinaïkos-OM: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le troisième tour préliminaire aller de Ligue des champions?

L’OM se déplace en Grèce pour y défier le Panathinaïkos, ce mercredi, en match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Un rendez-vous déjà crucial pour les Marseillais. Coup d'envoi à 20h sur W9.

La Ligue 1 ne reprendra que ce week-end mais l’OM entame déjà sa campagne européenne. Après avoir terminé à la troisième place du dernier championnat, les Marseillais ont rendez-vous ce mercredi en Grèce pour y défier le Panathinaïkos en match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.

Malgré sa période de rodage, avec un nouvel entraîneur, l’Espagnol Marcelino, et une attaque remaniée autour des arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, le club phocéen va devoir répondre tout de suite présent. Au terme d’une préparation agitée et marquée par un stage en Allemagne, l’OM a conclu sa série de matchs amicaux par une défaite au Vélodrome contre les Allemands du Bayer Leverkusen (1-2). Avec deux erreurs du gardien Pau Lopez.

Le Panathinaïkos semble à la portée de l’OM

Mais les coéquipiers de Geoffrey Kondogbia, recruté à l’Atlético de Madrid, ont les moyens de bousculer le Panathinaïkos, qui a éliminé les Ukrainiens du SK Dnipro-1 au tour précédent. Avec son effectif éclectique, son coach serbe (Ivan Jovanovic) et son glorieux passé (vingt titres de champion, le dernier en 2010), la formation d’Athènes semblent à la portée des Marseillais. A condition de se méfier du buteur slovène Andraz Sporar, de l’ailier brésilien Bernard, ou du milieu de terrain néerlandais Tonny Vilhena, l’une des recrues de l’été.

Ce match aller se disputera sans fans de l’OM. Les supporters olympiens, dont certains sont proches de l’AEK Athènes (l’un des grands rivaux du Pana), ont été interdits de déplacement par les autorités. La rencontre débutera à 20h et sera diffusée sur W9. Le match retour est programmé mardi prochain au Vélodrome. Le vainqueur de cette double confrontation retrouvera les Portugais de Braga ou les Serbes de Topola en barrages, avec l’espoir de décrocher un ticket pour la phase de poules de la Ligue des champions.

