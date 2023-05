Real-City: Ancelotti égale un record mythique de Ferguson en Ligue des champions

Présent sur le banc du Real Madrid ce mardi soir contre Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des champions, Carlo Ancelotti a égalé le nombre de matchs disputés par Sir Alex Ferguson (190) en tant qu'entraîneur en C1.

Il y a fort à parier que ce n'est pas ce que retiendra Carlo Ancelotti après le coup de sifflet final de cette demi-finale aller de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City. Pourtant, cette statistique souligne toute la légende de l'Italien dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Ancelotti rejoint Ferguson dans le club des "190"

Ce mardi au stade Santiago-Bernabeu, le "Mister" est revenu à hauteur d'une autre légende du football, en la personne de Sir Alex Ferguson. Les deux entraîneurs comptent désormais le même nombre de matchs disputés depuis le banc en C1, à savoir 190. Un chiffre qui sera amené à être effacé dès la semaine prochaine à l'occasion de la demi-finale retour entre City et le Real où, cette fois, l'homme de 63 ans deviendra seul recordman.

Avec déjà quatre Ligue des champions au compteur (2002-2003 et 2006-2007 avec Milan, 2013-2014 et 2021-2022 avec le Real), Ancelotti espère bien en décrocher une cinquième à l'issue de cet exercice 2022-2023. L'ancien coach du PSG sait que son match dans le match face à un autre manager de génie, Pep Guardiola, est observé de près. Ce dernier, déjà vainqueur à deux reprises avec le Barça (2008-2009 et 2010-2011), rêve de ramener la coupe aux grandes oreilles à City.