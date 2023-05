Real-City: l'ouverture du score de Vinicius Jr, après un rush supersonique de Camavinga

Le Real Madrid a été le premier à frapper en demi-finale aller de la Ligue des champions face à Manchester City, ce mardi à Bernabeu. Sur une énorme remontée de balle d'Eduardo Camavinga, Vinicius Jr est allé placer sa frappe du droit au fond des filets d'Ederson à la 36e.

Peu après la demi-heure de jeu, le stade Santiago-Bernabeu a explosé. Bousculés, laissant volontairement la possession de balle à Manchester City, les Madrilènes ont été les premiers à piquer ce mardi en demi-finale aller de la Ligue des champions. L'ouverture du score signée Vinicius Jr (36e) a lancé ce choc entre les deux prétendants au titre.

Camavinga et Vinicius Jr font plier City

Tout est parti d'une sortie puis d'une remontée de balle supersonique de la part des hommes de Carlo Ancelotti. Sur une belle combinaison entre Eduardo Camavinga et Luka Modric, le Real parvient à se défaire du pressing haut des Anglais. Dans la foulée, l'nternational français (7 sélections) part balle au pied, remontant à grandes enjambées une bonne partie du terrain. Une fois pénétré la moitié de terrain mancunienne, l'ancien Rennais repique légèrement dans l'axe avant de servir Vinicius. Le Brésilien, face au but, prend le temps de contrôler le ballon avant de décrocher une frappe forte du coup du pied droit. Légèrement masqué, Ederson semble partir trop tard et voit le cuir pénétrer dans ses filets. Un tir, un but: l'efficacité du Real est incontestable.

Il s'agit de la 7e réalisation cette saison en C1 pour Vinicius, qui conforte à chaque rencontre européenne sa montée en gamme et son importance offensive pour le Real. Eduardo Camavinga, lui, a délivré sa première passe de la saison dans la compétition. Bien occupé à museler Bernardo Silva et Kevin de Bruyne, le Français réalise une grosse prestation, qui ne demande qu'à être confirmée en deuxième période.