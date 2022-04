Real Madrid-Chelsea en direct: Ancelotti aligne tous ses cadres pour le choc

...et soutenu par Ronaldo

Dans une interview accordée à Sky Italia, l'ancien attaquant brésilien Ronaldo a plaidé pour Karim Benzema dans la course au Ballon d'or, qu'il a lui-même remporté en 1997 et 2002. "Il mérite le Ballon d'or, je le dis depuis des années et on m'a critiqué pour ça, explique-t-il. Mais il le mérite, c'est un grand attaquant."

KB9 en est à 11 buts en 8 matchs de C1 cette saison, dont deux triplés sur les deux dernières rencontres, contre le PSG en huitième de finale retour et Chelsea en quart de finale aller.