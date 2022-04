Real-Chelsea: le sublime extérieur de Modric enflamme l’Europe du foot

Le choc entre le Real Madrid et Chelsea a été marqué par la passe décisive exceptionnelle de Luka Modric pour Rodrygo, mardi, en quart de finale retour de la Ligue des champions (2-3, ap). Un extérieur du pied somptueux qui a enflammé les observateurs et permis aux Merengue de renverser une situation mal engagée.

Un pinceau à la place du crampon. Luka Modric a ajouté une toile de plus à sa collection de maître lors du choc entre le Real Madrid et Chelsea mardi, en quart de finale retour de Ligue des champions (2-3, ap). L’une des plus spectaculaires. Le milieu de terrain de 36 ans a ébloui l’assistance en délivrant une passe décisive de l’extérieur du pied pour Rodrygo, à dix minutes de la fin du temps réglementaire. Son équipe, menée 3-0 par les Blues, était alors virtuellement éliminée. Mais le Ballon d’or 2018 a fait parler sa magie pour permettre au Real d’arracher la prolongation. Avant que Karim Benzema, déjà auteur d’un triplé à l’aller à Stamford Bridge (1-3), scelle la qualification des Merengue.

En Espagne, la presse sportive rend hommage au talent de l’international croate. "Le génie de Modric a encore une fois sauver le Real Madrid", salue Marca. "Sa passe pour Rodrygo a connecté les joueurs aux fans pour créer une atmosphère indescriptible au Bernabeu", complète AS, en réclamant une prolongation pour l’artiste de Zadar, dont le contrat se termine à l’issue de la saison: "Il est temps de conclure un renouvellement avec Modric, avec une date de fin très simple à lui soumettre: aussi longtemps que vous le souhaitez, maestro…"

"Comment a-t-il pu faire ça?"

Son extérieur de folie a également enflammé les observateurs en Angleterre. A commencer par Jamie Carragher. "C’est le geste qui a changé le match. Sincèrement, c’est l’une des plus belles passes que je n’ai jamais vues, a réagi sur CBS Sports l’ancien défenseur de Liverpool. C’était absolument parfait. Modric est connu pour ses extérieurs du pied. Sa passe est fantastique, c’est un régal de la regarder." Même fascination pour Peter Schmeichel, l’ex-gardien de Manchester United. "Ça devrait être physiquement impossible de réussir une telle passe. Comment a-t-il pu faire ça?", s’est interrogé le Danois.

Présent en plateau à leurs côtés, Thierry Henry a également fait l’éloge de Modric, qui semble rajeunir ces dernières semaines. "La façon dont il a joué contre le PSG et Chelsea, cet extérieur du pied, la manière dont il casse les lignes… ce mec a 50 ans et il fait encore ça, c'est exceptionnel", a lâché le meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

"J’ai perdu ma voix à cause de sa passe"

Sur BT Sport, Rio Ferdinand a carrément hurlé devant le nouveau chef d’œuvre de Modric. "J’ai perdu ma voix à cause de sa passe, a expliqué l’ancien défenseur anglais. C’est illégal de faire ça! Je criais Luka, Muka, peu importe son nom. C’est phénoménal." Même euphorie chez Steve McManaman, l’ex-milieu de terrain passé par le Real: "On pourrait regarder jouer Modric toute la journée. Regardez ça! Regardez cette action! Oubliez la finition, tout est dans la passe."