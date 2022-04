Real-Chelsea: pourquoi le but de Marcos Alonso a été justement refusé

Marcos Alonso pensait offrir un avantage presque décisif à Chelsea en marquant le but du 3-0 sur le terrain du Real Madrid. Mais il a été refusé pour une légère main sanctionnée, comme le veut le règlement.

C’est cruel mais c’est la règle. Marcos Alonso s’est fait refuser un but mardi soir lors du quart de finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Chelsea (2-3, a.p.). Décalé sur le côté gauche, le latéral a d’abord vu son centre contré par Dani Carvajal avant de tromper Thibaut Courtois d’une frappe du droit dans la lucarne opposée. Mais l’arbitre polonais, Szymon Marciniak l’a finalement annulé après avoir reçu l’avis de ses assistants-vidéos. La raison: le ballon a légèrement touché la main droite pourtant collée au corps au défenseur des Blues.

Ce point est très clairement noté dans les lois du jeu de l’IFAB à l’article 12.1. "Il y a faute si un joueur (...) marque un but (...) immédiatement après que le ballon a touché son bras ou sa main, même de manière accidentelle", indique le règlement. L’arbitre a donc pris la bonne décision même si celle-ci ne passe auprès des médias anglais, assez remontés contre l’arbitre.

La main sanctionnée de Marcos Alonso © RMC Sport

Tuchel pointe un manque de courage de l’arbitre

Thomas Tuchel, manager des Blues, a estimé que les arbitres n’avaient peut-être pas le "courage" de prendre des décisions contraires au Real Madrid. "Je n'ai pas vu le but mais je suis super déçu qu'il ne soit pas venu le vérifier par lui-même, a-t-il ajouté. Vous devriez rester le patron et ne pas laisser les décisions à quelqu'un assis sur une chaise et qui est isolé."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les quarts de finale de la Ligue des champions

Mais le manager allemand a plutôt raillé l’arbitre pour sa proximité avec Carlo Ancelotti à l’issue de la rencontre. "J'ai été déçu que l'arbitre ait passé du bon temps avec Carlo, a-t-il indiqué. Quand j'ai voulu aller dire merci, il souriait et riait avec l'entraîneur adverse. Je pense que ce n'est pas le bon moment pour faire ça après le coup de sifflet final, après 126 minutes d'une équipe qui a donné son cœur. Quand vous allez voir un arbitre et que vous le voyez sourire et rire avec l'autre entraîneur, ce n'est pas le bon moment. Je lui ai dit ça. Ce pas seulement aujourd'hui. Lorsque vous jouez contre le Real Madrid, vous ne vous attendez peut-être pas à ce que tout le monde ait le courage. J'ai ressenti les petites décisions lors du match aller et aujourd'hui également."