Real-Chelsea: les trois décisions arbitrales qui font beaucoup parler

Plusieurs faits de jeu ont fait l’objet de discussions mardi lors du quart de finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Chelsea (2-3, a.p.). Trois en particulier.

47e minute: penalty non sifflé pour Chelsea

Dès l’entame de la seconde période, Chelsea - qui mène alors 1-0 - remet la pression dans le camp du Real… qui se fait très peur. Sur une frappe contrée de Timo Werner, Thibaut Courtois se jette pour éviter le corner mais repousse le ballon devant lui. Kai Havertz se précipite pour le reprendre mais Casemiro fait opposition à l’Allemand avec son corps pour permettre à son gardien de s'en saisir. Au ralenti, la charge du Brésilien est très limite et semblait mériter un penalty pour Chelsea. A la place, l’arbitre a accordé un coup franc au Real.

La charge de Casemiro sur Kai Havertz © RMC Sport

La charge de Casemiro sur Kai Havertz sous un autre angle © RMC Sport

50e minute: il n’y avait pas corner sur le but de Rüdiger

Privé d’un penalty quelques instants plus tôt, Chelsea a bénéficié d’une erreur de jugement sur l’action de son deuxième but. Après un premier corner, Reece James tente sa chance mais croise trop sa frappe du gauche (50e) qui échoue de peu à côté du but de Courtois. Perturbé par le pressing de Modric, l’arbitre accorde alors un penalty aux Blues alors que le milieu de terrain madrilène n’a pas touché le ballon. Sur le corner, Antonio Rüdiger marque de la tête à la réception du centre de Mason Mount. Sur ce coup, l’arbitre ne pouvait pas revenir sur sa décision d’annuler le corner, puisqu’il s’agissait d’une action différente de celle du but.

La frappe de Reece James n'est pas contrée par Luka Modric et n'aurait pas dû offrir le corner sur lequel Antonio Rüdiger a marqué © RMC Sport

62e minute: but justement refusé à Marcos Alonso

Marcos Alonso, latéral gauche de Chelsea, avait inscrit le troisième but de son équipe à la 62e minute de jeu. Mais celui-ci a été refusé par l’arbitre après le recours de l’assistance-vidéo. Celle-ci a signalé une main - certes involontaire et collée au corps – juste avant le missile du droit de l’Espagnol.

Si elle est cruelle sur cette action précise, la règle est claire: "Il y a faute si un joueur (...) marque un but (...) immédiatement après que le ballon a touché son bras ou sa main, même de manière accidentelle", indique l’article 12.1 des lois du jeu de l’IFAB. Timo Werner a finalement trouvé la faille pour les Blues à la 75e minute. Mais cela n’a pas suffi pour Chelsea, finalement éliminé après un match magnifique.