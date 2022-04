Chelsea-Real: Tuchel n’a pas supporté de voir l’arbitre rire avec Ancelotti

Thomas Tuchel, manager de Chelsea, s’est offusqué de voir l’arbitre de la rencontre "passer du bon temps" avec Carlo Ancelotti après le coup de sifflet final du quart de finale retour de la Ligue des champions entre le Real et Chelsea (2-3, a.p.), mardi.

Thomas Tuchel était remonté contre l’arbitre à l’issue du quart de finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Chelsea (2-3, a.p.). S’il n’a pas trop digéré le but refusé à Marcos Alonso pour une légère main, il a surtout pointé du doigt le comportement du Polonais Szymon Marciniak, très complice avec Carlo Ancelotti après le coup de sifflet final. Et l’Allemand a trouvé cela particulièrement déplacé.

"Ce n'est pas le bon moment pour faire ça"

"J'ai été déçu que l'arbitre passe du bon temps avec Carlo, a-t-il indiqué. Quand j'ai voulu aller dire merci, il souriait et riait avec l'entraîneur adverse. Je pense que ce n'est pas le bon moment pour faire ça après le coup de sifflet final, après 126 minutes d'une équipe qui a donné tout son cœur. Quand vous allez voir un arbitre et que vous le voyez sourire et rire avec l'autre entraîneur, c'est le mauvais moment. Je lui ai dit ça. Ce n'est pas seulement aujourd'hui."

L’ancien technicien du PSG a d’ailleurs noté un traitement privilégié sur l’ensemble des deux matchs. "Lorsque vous jouez contre le Real Madrid, vous ne vous attendez peut-être pas à ce que tout le monde ait le courage, a-t-il lancé. J'ai ressenti les petites décisions lors du match aller et aujourd'hui également."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les quarts de finale de la Ligue des champions

Défait 1-3 à domicile à l’aller, Chelsea a signé une performance magnifique au retour sur le terrain du Bernabeu. Après avoir refait leur retard, les Blues ont même été brièvement qualifiés après le troisième but de Timo Werner (75e). Mais un but de Rodrygo sur une passe merveilleuse de Luka Modric (80e) a permis au Real d’arracher la prolongation avant que Karim Benzema ne lui offre la qualification (96e).