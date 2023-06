Ligue des nations: Laporte-Le Normand, l'Espagne va aligner une charnière française contre l'Italie

Face à l'Italie en Ligue des nations, ce jeudi, l'équipe d'Espagne va jouer avec deux défenseurs nés en France et naturalisés: Aymeric Laporte et le nouveau venu Robin Le Normand.

Une Roja à l'accent français. Pour sa demi-finale de Ligue des nations contre l'Italie, ce jeudi à Enschede aux Pays-Bas (20h45), l'Espagne va aligner une défense centrale 100% française. Le sélectionneur Luis de la Fuente devrait associer le cadre Aymeric Laporte avec le néo-international Robin Le Normand, tous deux nés en France et naturalisés.

Convoqué juste avant l'Euro disputé en 2021, après avoir longtemps attendu l'équipe de France, Aymeric Laporte s'est imposé au cœur de la défense espagnole. Convaincu par Luis Enrique de rejoindre sa patrie d'adoption, il compte désormais 20 sélections avec un but inscrit. Appelé pour palier le déclin de Gerard Piqué et Sergio Ramos, il connaît une première sélection en amical, contre le Portugal (0-0), en juin 2021 et reçoit sa deuxième cape pour le premier match de l'Euro, contre la Suède (0-0).

Passé par toutes les sélections de jeunes Bleuets, l'ancien du SU Agen a attendu longtemps l'équipe de France, mais a raté ses trois premiers rendez-vous. Appelé deux fois en 2016 et 2017, il reste sur le banc, puis manque sur blessure une ultime convocation en août 2019. "Une grosse désillusion", avouait-il. La "Roja", entraînée alors par Vicente Del Bosque, avait déjà fait les yeux doux dès 2014 à ce défenseur, arrivé à 17 ans à l'Athletic Bilbao.

Le Normand: "Tout était très clair dans ma tête"

Pour Robin Le Normand, tout est très récent. Sa naturalisation est tombée le 24 mai, sa première convocation le 2 juin. Originaire de Pabu (Côtes-d'Armor), le défenseur de 26 ans a grandi à la Real Sociedad. Il y a été envoyé comme Antoine Griezmann par Éric Olhats, l'ancien mentor du maître à jouer des Bleus. Avant cela, le Stade Brestois l'avait recalé après un seul match joué avec l'équipe première le 15 avril 2016 contre Sochaux en Ligue 2.

L'adaptation en terre basque a été "compliquée", racontait le joueur à l'AFP en novembre 2019. 'L'étape la plus dure de ma carrière pour l'instant", à cause de la langue et du style de jeu. Mais il a fini par s'imposer, lentement, et reste sur une superbe saison à 41 matches (toutes compétitions confondues), terminée en apothéose, avec la qualification de la Real Sociedad pour la Ligue des champions.

Robin Le Normand n'a pas hésité longtemps quand Luis de la Fuente l'a convoqué: "Tout était très clair dans ma tête. Il n'y avait aucun doute", a-t-il dit récemment. Tout en expliquant avoir "parlé" avec Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus.