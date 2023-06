Espagne: Robin Le Normand révèle que Deschamps l'a appelé pour tenter de le faire changer d'avis

Récemment naturalisé espagnol, Robin Le Normand a choisi de représenter la Roja plutôt que l'équipe de France en sélection. Didier Deschamps a pourtant échangé avec lui, mais son choix était déjà fait.

Robin Le Normand s’apprête à vivre un grand moment. Le défenseur français de 26 ans récemment naturalisé espagnol a été appelé pour la première fois avec la Roja à l’occasion de la phase finale de la Ligue des nations, prévue du 14 au 18 juin aux Pays-Bas. Le sélectionneur Luis de la Fuente devrait logiquement en profiter pour lui offrir ses premières minutes avec l’Espagne. Né à Pabu, dans les Côtes d'Armor, et formé au Stade Brestois, Le Normand évolue depuis 2016 à la Real Sociedad. Au fil des années, il lui est apparu naturel de représenter la Roja plutôt que les Bleus.

Une "conversation privée" avec Deschamps

"Ça fait huit ans que je suis en Espagne, j'ai été élevé et formé ici depuis mes 18 ans. San Sebastián et la Real Sociedad m’ont tellement apporté. Recevoir un appel du sélectionneur vous fait prendre la décision très facilement. J'en ai parlé avec ma famille et j'ai rapidement pris ma décision", a-t-il indiqué ce dimanche en conférence de presse, dans des propos rapportés par La Provincia. Pourtant, après s’être entretenu avec Luis de la Fuente, Robin Le Normand a également eu une discussion avec Didier Deschamps. Mais son choix était fait.

"J'ai vu la confiance des gens de la Fédération espagnole, de mes coéquipiers et de ma famille, tout était très clair dans ma tête. Il n'y avait aucun doute. Je suis reconnaissant envers la France, mais il était clair pour moi que mon idée était d’opter pour Espagne. (…) J'ai parlé avec Deschamps, c'était une conversation privée. Cela ne change rien à ce qui s'est passé. Je devais choisir, parce qu'il m'a dit qu'il me regardait et qu'il m'appréciait, c'est ça le truc. Mais cela n'a rien changé dans ma tête. Je suis reconnaissant parce que c'est bien que la France vous apprécie. Mais l'Espagne a été présente dès la première minute", a précisé Luis de la Fuente.

En mai dernier, Deschamps avait souhaité "le meilleur" au joueur de la Real. "Robin a un parcours atypique, on le suivait depuis un moment. Il est peut-être dans un club que vous ne regardez pas souvent, peut-être juste quand il joue contre le Barça ou le Real. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à être très présent médiatiquement. Mais il est performant depuis plusieurs saisons, cette année il fait encore une très belle saison", avait indiqué Deschamps. Des propos qui avaient été mal perçus par la Real Sociedad, qui avait répondu par des petites piques contre le sélectionneur des Bleus. "Je comprends que cela puisse gêner la Real, mais je ne l'ai pas mal interprété. L'important, c'est ce que je ressens, dans ma tête c'était facile de choisir. Je veux aller avec l'Espagne", a répondu Le Normand ce dimanche.