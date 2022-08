Coupe du monde 2022: le Brésil va affronter la Tunisie en amical, peut-être en France

Pour préparer la coupe du monde 2022 qui commence à la fin de l'automne (20 novembre - 18 décembre), le Brésil va affronter deux nations africaines: le Ghana et la Tunisie. L'un de ces deux matchs devrait se tenir en France.

Brésil-Tunisie ou Brésil-Ghana au Parc des Princes? La Confédération brésilienne de football (CBF) a annoncé ce vendredi que la Seleção affronterait deux équipes africaines en match de préparation pour la Coupe du monde 2022: la Tunisie, comme prévu, et le Ghana, plutôt que l'Algérie comme c'était initialement pressenti. Les matchs se tiendront les 23 et 27 septembre prochain. Le 23 contre le Ghana, et le 27 contre les Aigles de Carthage. La liste retenue par Tite pour ces deux matchs sera connue le 9 septembre prochain.

Selon Globo, la sélection brésilienne a demandé l'autorisation à la Fédération française de football (FFF) de jouer les deux matchs à Paris, au Parc des Princes, domicile du Paris Saint-Germain, l'équipe de Neymar et de Marquinhos, notamment. L'autre match pourrait avoir lieu à Londres.

Comme le Brésil, le Ghana et la Tunisie seront présents au Qatar. Dans le groupe H, le Ghana affrontera le Portugal, l'Uruguay et la Corée du Sud. La Tunisie a été tirée dans le groupe D avec la France, le Danemark et l'Australie. Si Brésil-Tunisie était organisé en France, ce qui semble probable, Didier Deschamps aurait l'occasion d'observer de plus près son futur adversaire, quelques mois seulement avant de l'affronter en compétition officielle.