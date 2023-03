Maroc-Brésil: Ounahi est sorti blessé, inquiétude pour l’OM?

Si le milieu de terrain du Maroc, Azzedine Ounahi, a participé à la superbe victoire face au Brésil (2-1) samedi à Tanger, il est sorti blessé à l’heure de jeu. Pas une bonne nouvelle pour l’OM, son club.

Soirée contrastée pour Azzedine Ounahi. Samedi soir, le milieu de terrain du Maroc et ses partenaires se sont offerts une victoire de prestige face au Brésil (2-1) lors d’une rencontre amicale disputée à Tanger. Titulaire, le Marseillais a signé une prestation très convaincante avant de sortir à la 63e minute, remplacé par Abdelhamid Sabiri. Son sélectionneur, Walid Regragui, a confirmé après la rencontre que son milieu de terrain était sorti blessé sans en dire davantage sur la nature de sa blessure.

Une blessure à l'orteil ?

Le joueur craint une blessure au pied et plus précisément à l’orteil. En attendant d’en savoir plus sur son pépin physique et sur sa participation au deuxième match amical des Lions de l’Atlas mardi face au Pérou, il ne s’agit pas d’une bonne nouvelle pour l’OM. Depuis son départ d’Angers au mois de janvier, Azzedine Ounahi, 22 ans, est apparu à neuf fois avec l’équipe phocéenne mais il n’a été titularisé qu’une seule fois par Igor Tudor.