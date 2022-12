Mort de Pelé: ce "plus beau but de tous les temps" marqué avec Santos... que (presque) personne n'a vu

L'icône du football Pelé est morte à 82 ans ce jeudi à Sao Paulo au Brésil. Considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire, le Brésilien a également inscrit un but devenu mythique que peu de personnes on en réalité vu. RMC Sport vous raconte comment ce pion de l'attaquant de Santos est devenu légendaire.

Hospitalisé depuis plusieurs semaines à Sao Paulo, Edson Arantes do Nascimento dit Pelé est mort ce jeudi à l’âge de 82 ans. Décédé des suites d’un cancer, 'Le Roi' du football brésilien et international a écrit la légende de son sport pendant plusieurs décennies sous le maillot de la Seleçao ou de son club de Santos.

Et si Diego Maradona a marqué les esprits pendant la Coupe du monde 1986 avec la "main de Dieu" et le "But du siècle" contre l’Angleterre, Pelé avait lui aussi brillé lors d’un match de Santos en y marquant un but mémorable… que peu de personnes ont en réalité pu voir.

Un gamin de 18 ans étrille la Juventus de Sao Paulo

Révélé au plus haut niveau dès ses débuts, Pelé n’a pourtant jamais joué en Europe. Mais cela ne l’a pas empêché de se faire un nom partout dans le monde au fur et à mesure des saisons passées sous les couleurs de Santos.

Près d’un an après son premier sacre à la Coupe du monde 1958, deux autres suivront en 1962 et 1970, l’attaquant a défié la Juventus de Sao Paulo à l’été 1959. Ce 2 août, les quelque 10 000 spectateurs présents au stade Conde Rodolfo Crespi ont assisté à véritable récital du joueur de 18 ans.

Conspué après avoir marqué un doublé et blessé involontairement l’un des cadres de l’équipe locale, Pelé a ensuite illuminé la rencontre avec un but fabuleux. Servi à l’entrée de la surface adverse par Dorval, le prodige a éliminé un premier défenseur d’un subtil contrôle orienté. La star de Santos s’est ensuite lancée dans une série de jongles pour éliminer un deuxième adversaire d’un beau coup du sombrero… avant d’en faire autant avec un troisième défenseur.

Sans que le ballon ne touche le sol, Pelé a ensuite enchaîné d’un jongle de la cuisse puis d’un autre du pied droit pour lober le gardien grâce à un ultime coup du sombrero. Dans la continuité de son dribble endiablé, l’attaquant a conclu de la tête dans le but vide pour s’offrir un triplé.

Un but reconstitué… en images de synthèse

Problème, seuls les supporters présents au stade ce jour-là ont assisté à la scène lors du carton de Santos contre son rival du championnat paulista (4-0). Pas retransmis à la télévision brésilienne, le but de Pelé a eu droit à plusieurs articles de presse mais pas plus en 1959.

La planète foot, elle, n’a jamais pu profiter d’une vidéo de but présenté comme génial. Mais près de 50 ans plus tard, en 2008, et grâce aux avancées de la technologie, les fans ont enfin pu voir le "plus beau but de tous les temps" ou presque.

En interrogeant les différents témoins de la scène ainsi que Pelé lui-même, le chef d’œuvre du joueur de Santos a été reconstitué en images de synthèse.

Si l’on ne saura jamais si l’action s’est bien déroulée comme cela, c’est ainsi que l’histoire se souviendra de ce but. Un peu comme pour le calcul exact de ses nombreux buts, cela fait déjà partie de la légende entourant la carrière de Pelé.