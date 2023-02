Newcastle, Chelsea, Everton... Les hommages du monde du foot à Christian Atsu, mort lors du séisme en Turquie

Près de deux semaines après le terrible séisme ayant frappé la Turquie et la Syrie, l'international ghanéen Christian Atsu (31 ans), joueur d'Hatayspor, a été retrouvé mort dans les décombres. Le monde du football lui a rendu hommage, notamment ses anciens clubs.

Le miracle tant espéré n'a pas eu lieu. Près de deux semaines après le terrible séisme ayant frappé la Turquie et la Syrie (6 février), et qui a désormais fait plus de 40.000 victimes, Christian Atsu a été retrouvé mort dans les décombres d'un immeuble d'Hatay, comme l'a indiqué ce samedi son agent.

Un temps annoncé parmi les "miraculés" - avant que la nouvelle ne soit démentie -, Atsu s'est donc éteint brutalement, à 31 ans. De quoi marquer le monde du football, notamment ses anciens clubs, qui n'ont pas manqué de rendre hommage à l'international ghanéen.

"Un joueur talentueux et une personne spéciale"

"Il n'y a pas de mots pour décrire notre tristesse", écrit ainsi la formation turque d'Hatayspor, pour laquelle Atsu avait marqué un but victorieux quelques heures avant le drame. Le club précise d'ailleurs que sa dépouille est en train d'être acheminée vers sa ville natale au Ghana, pour des funérailles sur place.

Newcastle, avec qui Christian Atsu a joué 121 matchs entre 2016 et 2021, y est également allé de son message: "Nous sommes profondément attristés d'apprendre que Christian Atsu a tragiquement perdu la vie dans les tremblements de terre dévastateurs en Turquie. Joueur talentueux et personne spéciale, il restera toujours dans les mémoires de nos joueurs, de notre staff et de nos supporters. Repose en paix, Christian."

Chelsea, avec qui Atsu était sous contrat de 2013 à 2017 (sans y jouer) se dit "dévasté", et adresse ses pensées aux proches du défunt ailier. Même tonalité du côté d'Everton (Atsu y a évolué en prêt en 2014-2015), qui fait part de sa tristesse.

La fédération ghanéenne, quant à elle, rappelle qu'Atsu a porté le maillot des Black Stars à 65 reprises, et qu'il avait terminé meilleur joueur de la CAN 2015, malgré la finale perdue aux tirs au but contre la Côte d'Ivoire cette année-là.